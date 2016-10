Ortenau Mühlenbachs Allgaier und Hofstettens Wolff sorgen für das Highlight

Das 32. Gerhard-Bauer-Gedächtnisturnier für talentierte Nachwuchsringer in der Hofstetter Gemeindehalle am Sonntag war für den Veranstalter KSV Hofstetten sowie für die teilnehmenden Vereine wieder ein großartiger Erfolg. 14 Mannschaften waren am Start, die immer wieder gerne zum KSV kommen, denn das Turnier ist für viele Talente eine erste Standortbestimmung auf ihrer Ringer-Karriereleiter. Natürlich sind auch Jugendliche mit dabei, die man später nicht mehr auf der Matte sehen wird, vor allem wenn sich der Spreu vom Weizen trennt. Doch bevor es soweit ist, wollen sich die Jungen und Mädchen testen und gerade dies macht so ein Turnier attraktiv. Dass Hofstetten am Ende die Mannschaftswertung gewann, ist eher nebensächlich, zumal die Gastgeber auch das größte Kontingent stellten.