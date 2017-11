Ortenau Mühlenbach verteidigt gute Mittelfeldposition

In einer griff- und aktionsreichen Partie gegen Martin Himmelsbach wog die Führung ständig hin und her und auch eine Verwarnung des Heimringers wegen unerlaubter Beinarbeit ließ die Brisanz steigen. Die besten Körner hatte Müller, der einen 6:8 Rückstand noch in einen 10:8 Punktsieg drehte.