Ortenau Mühlenbach muss deftige Klatsche hinnehmen

Offenbar hatten sich die Mühlenbacher für diesen wichtigen Sieg um den Klassenerhalt zu sehr verausgabt. Gegen Tabellenführer KSV Rheinfelden wirkten sie völlig saft- und kraftlos und erlitten beim 8:32 gegen den Titelfavoriten vom Oberrhein eine deftige Klatsche auf eigener Matte. In nur einer Stunde war der Spuk vorbei. Zwar brachten Alexandru Petcu und Patrick Schwendemann die Gastgeber mit 8:0 in Führung. Doch danach streckte Kampfrichter Andreas Bauer aus Gottmadingen nur noch Hände von KSV-Ringern in die Höhe. Entweder wurden die Mühlenbacher nach allen Regeln der Kunst von ihren Gegnern zu Statisten degradiert oder sie landeten vorzeitig auf den Schultern wie Heiko Grießbaum, Bernd Burger und Alexander Müller. Der Spitzenreiter stellte einen deutlichen Klassenunterschied her und Mühlenbach dürfte den potentiellen Meister gesehen haben. RG Waldkirch-Kollnau – VfK Mühlenbach 10:16. 57 kg F: Tolga Genc – Alexandru Petcu 0:4 TÜN 0:15; 130 kg GR: Konstantin Miscenko – Patrick Schwendemann 0:2 PN 0:7; 61 kg GR: Martin Rieder – unbesetzt 4:0 kampflos; 98 kg F: David Wehrle – Tobias Neumaier 1:0 PS 3:1; 66 kg F: Michael Rieder – Christoph Walter 1:0 PS 3:1; 86 kg GR: Giorgi Ketiladze – Alexander Müller 0:2 PN 1:5; 66 kg GR: Alexandru-Viorel Anton – Simon Volk 4:0 SS 4:0; 86 kg F: Sven Thiem – Mario Eble 0:1 PN 9:10; 75 kg F: Selimchan Jangubaev – Bernd Burger 0:3 PN 3:11; 75 kg GR: Marcel Weber – Paul Vollmer 0:4 SN 0:14. VfK Mühlenbach – KSV Rheinfelden 8:32. 57 kg: Alexandru Petcu – Andreij Oleynik 4:0 TÜS 18:2; 130 kg GR: Patrick Schwendemann – Roland Berda 4:0 TÜS 16:0; 61 kg GR: unbesetzt – Sulejman Ajeti 0:4 kampflos; 98 kg F: Alexander Müller – Eduard Frick 0:4 SN 0:10; 66 kg F: Heiko Grißbaum – Vincent von Czenstkowski 0:4 SN 0:8; 86 kg GR: Tobias Neumaier – Benedikt Rebholz 0:4 TÜN 0:15; 66 kg GR: Christoph Walter – Fabian Wepfer 0:4 TÜN 3:18; 86 kg F: Mario Eble – Sebastian von Censtkowski 0:4 TÜN 0:16; 75 kg F: Bernd Burger – Andrius Reisch 0:4 SN 0:14; 75 kg GR: Paul Vollmer – Manuel Kingani 0:4 TÜN 0:16.