Ortenau Mühlenbach kommt zu unerwartetem Sieg

Da sie mit VfK-Trainer Patrick Schwendemann im Schwergewicht bis 130 kg rechneten, der jedoch aufgrund einer Verletzung passen musste, positionierten sie in den beiden oberen Gewichtsklassen um. Diese Taktik ging für die Breg-Ringer gründlich in die Hose. Denn sowohl KSK-Ringer Jan Furtwängler, als auch Tobias Baier kassierten stilartfremd gegen Alexander Müller und Andreas Ringwald eine Schulterniederlage. Andererseits gelang es den Gästen wiederholt, verlorene Kämpfe in Grenzen zu halten. Sie konnten es verkraften, bis 57 kg die Punkte kampflos an Max Kokulan abzugeben. Ein heißes Duell bekamen die Zuschauer zwischen Ionut-Georgian Hamzu (KSK) und dem wieder nach einer Rot-Sperre ins Team zurückgekehrten Ferenc Kecskemeti zu sehen. Zwar gab es keine spektakulären Aktionen, dafür war es ungemein spannend. Am Ende siegte der KSK-Ringer knapp mit 4:3 Punkten. Simon Volk (VfK) ließ Marcel Wolber nicht in den Kampf kommen und bestimmte selbst das Geschehen. Sein 8:0 Punktsieg stand nie infrage. VfK-Ringer Mario Eble lag gegen Sascha Weinauge nach nur einer Minute schon 0:6 hinten. Mit Geschick und Cleverness stemmte sich Eble gegen den drohenden Vierer, was ihm bei der 2:14 Niederlage gelang. Auch Michael Wettlin (VfK) schaffte es, gegen Vincent Kirner bei der 2:15 Niederlage nur drei Mannschaftspunkte abzugeben, obwohl es in der Schlussphase nochmals brenzlig wurde. Auf der anderen Seite verteidigte Tobias Neumaier (VfK) gegen Mike Kromer einen 9:1 Vorsprung über die Zeit und holte drei wichtige Mannschaftszähler. Somit stand die Partie vor den beiden letzten Kämpfen 14:11 für Mühlenbach. Für Oldie Paul Vollmer war damit klar, dass schon ein Punktsieg mit drei Punkten Differenz für den vorzeitigen Gesamtsieg ausreicht. Mit all seiner Routine nahm er Arne Jöhnk Punkt um Punkt ab und machte mit seinem 14:2 Punktsieg den Deckel drauf. Die Schulterniederlage von Simon Franz (VfK) gegen Kevin Reuschling fiel dadurch nicht mehr ins Gewicht und brachte lediglich eine Ergebniskorrektur zugunsten der Heimmannschaft.

KSK Furtwangen – VfK Mühlenbach 15:17.

57 kg G: Max Kokulan – unbesetzt 4:0 kampflos;