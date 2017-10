Ortenau Mühlenbach gibt sich keine Blöße

(lh). Der KSV Appenweier bleibt für den VfK Mühlenbach ein guter Punktelieferant. Nicht zuletzt dank einer taktischen Aufstellungsfinte gewannen die Mühlenbacher mit 20:12-Mannschaftspunkten. Mit diesem Sieg hat sich der VfK auf die zweite Tabellenposition in der Oberliga Südbaden hinter Nachbar KSV Hofstetten geschoben, nachdem der bisherige Zweite KSV Haslach im Derby in Hofstetten mit 8:15 den Kürzeren zog. Das Wagnis Simon Volk um eine Klasse aufrücken zu lassen und ihn in der Freistilklasse bis 75 kg aufrücken zu lassen, zahlte sich aus. Volk bezwang Franco Kovacs mühelos mit 16:0 und machte zu diesem Zeitpunkt den Sieg der Gastgeber perfekt.