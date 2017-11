Ortenau Mühlenbach gibt den Ton an

Den Knopf machte dann Paul Vollmer dann am Ende in bewährter Weise dran. Ohne Druck konnte VfK-Debütant Zoltan Bagdi ins Duell gegen Alexandre Meyer gehen. In der ersten Runde konnte der Mühlenbacher die Begegnung offen gestalten. Erst im zweiten Abschnitt ließ er sich wiederholt ins Mattenaus schieben, so dass der Gastringer mit 13:4 noch deutlich gewann.

Eine 12:16 Niederlage musste die VfK-Reserve gegen die RG Waldkirch-Kollnau II hinnehmen. Heiko Grießbaum, Simon Schmider und Yannik Schwab sorgten mit Schultersiegen und einem Aufgabesieg für die Punkte der Einheimischen Mühlenbacher.

VfK Mühlenbach – Lutte Sélestat 21:13.

57 kg G: unbesetzt – Nagomed Elkhdjief 0:4 kampflos;

130 kg F: Patrick Schwendemann – Abdullah Guler 3:0 PS 13:3;

61 kg F: Marcus Schmider – Michael Van De Walle 0:4 SN 0:8;

98 kg G: Alexander Müller – Mickael Metzger 4:0 TÜS 18:2;

66 kg G: Simon Volk – Quentin Schweigert 4:0 TÜS 16:1;

86 kg F: Mario Eble – Eric Herzog 0:2 PN 0:6;

71 kg F: Michael Wettlin – Cihan Seril 2:0 PS 6:3;

80 kg G: Tobias Neumaier – Meté-Han Seril 4:0 TÜS 15:0;

75 kg G: Paul Vollmer – Jean-Joseph Frey 4:0 SS 8:0;

75 kg F: Zoltan Bagdi – Alexandre Meyer 0:3 PN 4:13.