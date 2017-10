Ortenau Mühlenbach gelingt Kantersieg

Die Gästestaffel vom Wasserfall war mit sieben Ringern angereist und hatte gleich drei Gewichtsklassen unbesetzt gelassen. Zur Erinnerung: Für die neue Saison verpflichteten die Triberger 16 Neuzugänge auf einen Streich, weshalb man sich nun wundern muss, warum bei der Bundesligareserve eine so prekäre Personalsituation bestehen kann. Die VfK-Akteure Ferenc Kecskemeti, Christoph Walter und Michael Wettlin brauchten deshalb lediglich im Trikot bei Kampfrichter Sven Hilser (KSV Tennenbronn) erscheinen, um jeweils vier Mannschaftspunkte abzuholen. Der Freundschaftskampf auf der Matte dauerte kaum eine Stunde und endete 31:8 für die Gastgeber. Der Jugendliche Marcus Schmider (VfK) hatte gegen Marian-Alexandru Apostol erwartungsgemäß keine Chance und verlor technisch unterlegen mit 0:16. Einmal mehr war VfK-Ringertrainer Patrick Schwendemann die Zuverlässigkeit in Person und kam gegen Benjamin Krebs im Schnelldurchgang zum Überlegenheitssieg. Alexander Müller (VfK) fackelte mit Timo Schlösser nicht lange und schulterte den Triberger nach nicht mal einer Minute Kampfzeit. Auch VfK-Ringer Tobias Neumaier brauchte nur unwesentlich länger, um Shkelzen Rexhabi nach 13:0 Führung auf die Schultern zu drücken. Bis 80 kg Freistil hatte Mario Eble (VfK) mit dem sonst griechisch-römisch ringenden Simon Günter wenig Mühe, um 11:1 zu gewinnen. Zum zweiten Einzelerfolg auf der Matte kamen die Gäste durch Erik Ragg. Im Duell der Jugend besiegte Ragg den Mühlenbacher Louis Kurz mit 16:0. In gewohnt unnachahmlicher Art punktete VfK-Methusalem Paul Vollmer seinen Gegner Daniel Wöhrle zunächst aus, um ihn dann nach einem weiteren Schwunggriff auf die Schultern zu drücken. Bei diesem Spaziergang konnten sich die VfK-Athleten für den, am kommenden Freitag anstehenden, Lokalklassiker beim KSV Haslach ein wenig schonen. Ob sich das bemerkbar machen wird, bleibt indes offen. Die VfK-Reserve unterlag im Vorkampf dem AC Gutach-Bleichbach II mit 8:23 Punkten und bleibt in der Kreisliga Breisgau-Ortenau weiterhin sieglos. Siegreich für Mühlenbach waren Steffen Armbruster und Zoltan Bagadi (je vier Punkte).

VfK MÜHLENBACH – SV TRIBERG II 40:0 (31:8). 57 kg (Freistil): Marcus Schmider – Marian-Alexandru Apostol 0:4 TÜN 0:16.

61 kg (Griechisch-Römisch): Ferenc Kecskemeti – unbesetzt 4:0 kampflos.