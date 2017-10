Ortenau Mühlenbach bleibt erfolgreich

Spannender hätte es die Zehn von VfK-Trainer Patrick Schwendemann vor rund 200 Ringsportfans nicht machen können. Aber wie immer war auf Oldie Paul Vollmer Verlass. Nachdem VfK-Youngster Marcus Schmider gegen Raphael Reis früh eine Schulterniederlage kassierte, lag es wieder einmal an Ringercoach Schwendemann, für den Ausgleich zu sorgen. Dabei kam er nicht ins Schwitzen, denn die Gästestaffel ließ die 130 kg Klasse unbesetzt. Bis 61 kg standen sich mit Ferenc Kecxkemeti (VfK) und Ionut-Georgian Hamzu die beiden besten Athleten in dieser Liga gegenüber. Der Mühlenbacher begann furios mit einer Vierer-Wertung und nutzte in der Folgezeit zwei angeordnete Bodenlagen zum insgesamt verdienten 10:0 Punktsieg.

Die Gäste konterten durch Jan Furtwängler, dem Andreas Ringwald mit 0:5 Punkten unterlag. Ein enges Duell lieferten sich VfK-Athlet Simon Volk und Vincent Kirner mit zwei völlig verschiedenen Halbzeiten. Während Volk in Runde eins klar das Kampfgeschehen diktierte und mit 5:1 in Führung lag, kam Kirner im zweiten Abschnitt immer stärker auf und hatte eine halbe Minute vor Schluss mit 6:5 das Blatt gewendet. Volk gab sich aber nicht geschlagen und glich Sekunden vor Kampfende aus. Aufgrund der höheren Wertung wurde er Punktsieger.

So ging es ständig hin her. Tobias Neumaier musste sich KSK-Ringer Felix Pfaff mit 3:5 geschlagen geben, während Michael Wettlin seinem Kontrahenten Michael Haaga beim 15:0 keine Chance ließ. Mario Eble (VfK) hatte gegen Sascha Weinauge einen schweren Stand und zog mit 4:12 den Kürzeren. Als danach Louis Kurz (VfK) gegen Kevin Reuschling viel Lehrgeld bezahlte und auf die Schultern musste, führten die Furtwangener mit 14:12. Die Siegeshoffnungen der Gäste von der Breg hielten lediglich eine Kampfhälfte lang.