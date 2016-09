Ortenau Mühlenbach baut auf Petcu

Der 19:17-Erfolg bei der Zweitligareserve vom Wasserfall hat wie jede Medaille zwei Seiten. Neben der Freude über zwei Punkte auf das Habenkonto offenbarte er Schwächen in den unteren Gewichtsklassen. Da werden sich die Mühlenbacher etwas einfallen lassen müssen. Acht Punkte kampflos an die Gäste zu verschenken könnte gehörig ins Auge gehen. Vor allem weil die Haslacher gerade dort nicht unbedingt ihre stärksten Kräfte haben, wie deren 11:15 Niederlage gegen den KSK Furtwangen zeigte. Haslach hat seine Stärken in den oberen Gewichtsklassen. So werden die Mühlenbacher Mario Eble, Tobias Neumaier, Alexander Müller und Patrick Schwendemann auf Viorel Ghita, Vojtech Benedek, Josef Kempf und Igor Gavrilita treffen. Gut möglich, dass die Gastgeber in diesen Kämpfen nur durch Coach Schwendemann als Sieger hervorgehen. Spannend wird sicherlich auch die Paarung zwischen Bernd Burger (VfK) und Mihai Ozarenschi, während Mühlenbachs Oldie Paul Vollmer dem jungen Felix Stiffel das Fürchten lehren will. Eine feste Größe im Aufgebot der Hausherren ist Neuzugang Alexandru Petcu, der, ganz gleich in welcher Gewichtsklasse er eingesetzt wird, vier Punkte mitbringen muss. Das wird für einen Gesamtsieg noch nicht reichen, da werden Simon Volk, Christoph Walter oder Michael Wettlin noch Zählbares dazu steuern müssen. Von der Papierform her dürften die Stadtringer das ausgeglichenere Team haben, und daher eine leichte Favoritenrolle inne haben. Da spielen auch die beiden Derby-Siege der Mühlenbacher im Vorjahr (22:9 und 19:12) keine Rolle. Zu sehr hat sich das Gesicht der Gästestaffel verändert. Einen Vorgeschmack auf das Oberliga-Derby gibt es bereits ab 19 Uhr, wenn sich die beiden Kreisliga-Reserveteams gegenüber stehen. Dieses Ergebnis dürfte eher sekundäre Bedeutung haben, denn in erster Linie will man sich nicht in die Karten schauen lassen.