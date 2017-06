Ortenau Moser: "Ziel ist, beide Spiele zu gewinnen"

"Zwei Drittel der Saison sind wir an der Spitze gestanden. Das Thema Relegation hätten wir uns vor dem Hintergrund gern erspart." Trotz dieses Umstands ist Moser von einem erfolgreichen Ausgang der beiden Vergleiche mit Ata-Spor Offenburg überzeugt. "Irgendwelche Rechenspiele wollen wir nicht aufkommen lassen. Ziel ist, beide Spiele zu gewinnen", sagt er offensiv. Dabei ist allen Beteiligten klar, dass der Ried-Verein seine stärkste Form benötigen wird. Gegen die im Durchschnitt junge, ebenso technisch beschlagene wie willensstarke Offenburger Truppe sind Aspekte gefragt, die der FCO zuletzt nicht durchgehend abrufen konnte. "Vor allem müssen wir effektiver im Abschluss agieren", unterstreicht Moser. Der verletzte Torjäger Tim Walter wird schmerzlich vermisst. "Er hat uns in der Offensive schon gefehlt", sagt Moser, der aber auch weiß, dass es eigentlich genügend andere Spieler gibt, die ebenfalls Torgefahr ausstrahlen.

Gespielt wird übrigens auf der Anlage "Am Sägeteich"; ein Antrag, im benachbarten Karl-Heitz-Stadion spielen zu können, wurde abgelehnt. Dass die Atmosphäre gerade im Hinspiel übermorgen speziell sein kann, ist dem Ottenheimer Trainerteam bewusst. "Ata-Spor ist für sein stolzes, auch heißblütiges Publikum bekannt. Wir haben uns mit einigen Kollegen aus der Liga ausgetauscht, haben die Mannschaft auf diese Punkte eingestimmt", so Moser. "Wir haben in den vergangenen drei Jahren gezeigt, dass wir bei entsprechender, auch mentaler Fitness, gegen jeden Gegner in der Liga bestehen können."

Verzichten müssen die Ottenheimer auf Sven Wahle, der sich in Oberweier eine Rote Karte einhandelte. "Wir versuchen dennoch, eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel zu schaffen", sagt Moser, der aber weiß: "Sven ist unser erfahrenster Spieler, der das Spiel auch an sich reißen kann. Dass er uns fehlt, das Spiel dadurch etwas anders angelegt ist von unserer Seite, steht außer Frage. Jetzt müssen eben andere Spieler stärker in die Verantwortung rücken, die die Position auch spielen können." Neben Wahle und den Langzeitausfällen steht auch der am Wochenende verhinderte Kapitän Steffen Mittag nicht zur Verfügung.