Ortenau Mit Schützenfest zur Relegation

DJK Welschensteinach – FC Fischerbach 2:0 (1:0). Nach der knappen Niederlage am Mittwoch in Hofstetten kehrte die DJK Welschensteinach am Samstag beim zweiten und zugleich letzten Heimauftritt gegen Fischerbach auf die Siegerstraße zurück. Die Zuschauer sahen bei heißen Temperaturen einen Sommerkick – jedoch mit reichlich Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Die DJK nutzte ihre konsequenter aus und siegte so am Ende auch verdient mit 2:0. Tore: 1:0 M. Schöner (41.), 2:0 A. Steiner (71.). SV Hausach II – Ankara Gengenbach 1:4 (0:2). Es bleibt dabei: die SVH-Reserve ist heuer einfach zu wankelmütig, zu unentschlossen, um sich aus dem Tabellenkeller lösen zu können. Zwischendurch blitzte mal das wahre Gesicht des SVH auf, doch das ist/war für einen einstelligen Rang einfach zu wenig. Die Gäste aus Gengenbach nicht viel besser, aber treffsicherer. Und das war gestern der kleine, aber entscheidene Unterschied. Tore: 0:1 Zencirkiran (5.), 0:2 Cakir (16.), 0:3 Münch (49.), 0:4 Cakir (79.), 1:4 Leukel (82.). FC Ohlsbach – VfR Hornberg 2:4 (1:4). Der Sieg des Aufsteigers aus Hornberg geht unterm Strich sicher in Ordnung. Doch die in manchen Aktionen etwas unglücklich agierenden Hausherren, die auch nicht unbedingt vom Unparteiischen bevorzugt wurden, boten gegen den Tabellenführer dennoch eine gute Leistung, hätten mehr verdient gehabt. Doch am Ende mussten man die meisterliche Leistung des VfR akzeptieren. Tore: 1:0 Schneider (19.), 1:1 und 1:2 Schwendemann (27. + 31.), 1:3 Lazar (33.), 1:4 Schwendemann (37.), 2:4 Sikora (81.). FV Biberach – SV Schapbach 0:8 (0:2). Niemand oder ganz wenige zweifelten an einem Sieg der Wolftäler beim FV Biberach, dazu war der Tabellenvorletzte in dieser Saison zu wenig aufgefallen, hat zu wenig gerissen. Und Schapbach ließ es gestern wieder mal richtig krachen. Tore: 0:1 und 0:2 Krauth (25. + 35.), 0:3 und 0:4 Müller (57. + 66.), 0:5 Krauth (70.), 0:6 Müller (75.), 0:7 Hermann (82.), 0:8 Müller (90.). FC Wolfach – SV Reichenbach/G 1:1 (1:0). Der FC Wolfach musste gestern nach dem Remis im Heimspiel gegen den SV Reichenach/G den fünften Rang wider abtreten, fiel also aus den Top-Five heraus. In Wolfach standen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber, beide stets bestrebt, den direkten Weg ins gegnerische Tor zu suchen, zu finden. Beiden fanden ihn jeweils nur einmal und so endete die Partie leistungsgerecht 1:1. Tore: 1:0 Matzander (11.), 1:1 Roth (70.). TuS Kinzigtal – SV Gengenbach 1:5 (0:3). Der SV Gengenbach spielte sich mit einem glatten Sieg beim Schlusslicht TuS Kinzigtal auf den fünften Rang nach oben und kann sich im letzten Pflichtspiel am kommenden Samstag im Nachbarschaftsderby gegen Wolfach mit einem Sieg die gute Platzierung vergolden. Die Riedel-Truppe war wie zuletzt stets bemüht, scheiterte aber an einer besseren Gastmannschaft. Tore: 0:1 Miaris (19.), 0:2 Barisic (30.), 0:3 Russo (40.), 0:4 M. Lehmann (51.), 1:4 Pop (59.), 1:5 Flammer (56.). SV Dörlinbach – SV Zunsweier 2:2 (2:2). Für Dörlinbach ist das 2:2 vor eigenem Anhang sicher deutlich zu wenig. Man wollte mit einem Sieg über den, als Außenseiter angereisten SV Zunsweier, den aktuellen siebten Rang verbessern, musste aber eine zweimalige Führung wieder abgeben. Für den Gast darf dieses Resultat dagegen als ein Erfolg bezeichnet werden. Denn allzuviele gabs heuer für die Truppe von Uli Lang sicher nicht. Tore: 1:0 Wangler (2.), 1:1 Keller (13.), 2:1 M. Singler (25.); 2:2 Förster (40.)

SG Schweighausen – SC Hofstetten II 5:3 (2:2). Acht Tore lassen erahnen, dass die Abwehrreihen nicht immer sattelfest agierten. Die gastgebende SG legte gleich doppelt vor, ging aber dennoch nicht als Sieger in die Halbzeitpause, die SVH-Reserve schlug nämlich doppelt zurück. Doch in Durchgang zwei entschied Mario Bauer mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von einer Viertelstunde die Begegnug zugunsten der Berg-Elf. Tore: 1:0 F. Göppert (17.), 2:0 T. Kürz (21.), 2:1 Müller (39./FE), 2:2 Krämer (44.), 3:2, 4:2 und 5:2 M. Bauer 49., 56. und 66.), 5:3 Kern (74.). Gelbrot J. Kopf (63.) Schweighausen.