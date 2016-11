Ortenau Mit Rückenwind im Gepäck

SONNTAG, 16.30 UHR

TV Ehingen – SG Gutach/Wolfach (Eugen-Schädler-Halle). Nach hartem Auftaktprogramm ist die Kuh für das Trainergespann Wöhrle/Haas aber noch lange nicht vom Eis, doch die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt mehr denn je. Am Sonntag macht sich das Landesliga-Team einmal mehr zu einer weiten Auswärtsfahrt in den Süden auf. Gastgeber am Sonntag um 16.30 Uhr in der Eugen-Schädler-Halle ist der TV Ehingen.

Der letztjährige Tabellendritte hat dieses Jahr mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen und bleibt als Tabellensiebter mit 10:10 Punkten etwas hinter den eigenen Erwartungen zurück. Mit einer weiteren Niederlage hätte das Team von Mesut Parlak schon einen Minuspunkt mehr als bei der 41:11-Bilanz in der Vorsaison. Wie bei der SG haperte es beim TVE in den ersten Spielen an der Konstanz über 60 Minuten und der Chancenverwertung. Unerwarteten Niederlagen wie gegen Aufsteiger Allensbach stehen wieder starke Auftritte wie beim Sieg über den TV Herbolzheim gegenüber. Die Kräfteverhältnisse am Sonntag sind also alles andere als klar und hängen wohl deutlich von der Tagesform beider Teams ab.