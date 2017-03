Ortenau Mit Kampf und Einsatzbereitschaft zum Sieg

SG Gutach/Wolfach – SV Schutterzell II. Die Landesliga-Reserve verbuchte bisher nur drei positive Zähler auf ihrem Konto, so dass die SG eindeutig als Favorit in die Partie geht, zumal sie das Hinspiel mehr als deutlich mit 30:14 für sich entschied. Dennoch ist Vorsicht geboten, nahm der SV Schutterzell doch dem Tabellendritten TuS Ottenheim II Ende Januar einen Punkt ab.

Die SG muss von Beginn an hellwach sein und dem Gegner ihr Spiel aufzwingen. Vor allem die bisher so stabile Abwehr muss von Beginn an auf der Höhe des Geschehens sein, damit Schutterzell zu Fehlern gezwungen wird und somit das schnelle Spiel nach vorne aufgezogen werden kann. So sind einfache Tore möglich, wenn die Chancenauswertung stimmt, was bisher immer der große Kritikpunkt von SG-Trainer Felix Grimm war. Den einzigen doppelten Punktgewinn verbuchte Schutterzell gegen den ETSV Offenburg. Mit durchschnittlich nur 17 erzielten Toren wird es für Schutterzell schwer werden sich gegen die starke SG-Abwehr behaupten zu können.

Doch auf eine stabile eigene Abwehr können die Gäste ebenfalls nicht wirklich bauen, da sie im Schnitt 25 Gegentore kassieren. Stimmen Kampf und Einsatzbereitschaft einmal mehr, so sieht es ganz gut für einen weiteren SG-Damensieg aus.