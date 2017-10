Ortenau Mit einem Sieg aus dem Elsass zurück

Gleich in der ersten Begegnung zeigte Nick Allgaier gegen Nagomed Elkhdjief sein großes Talent. Er gab nach sechs Minuten nur einen Mannschaftspunkt ab. Im Schwergewicht lag Igor Gavrilita gegen Abdullah Guler gleich zu Beginn fast aussichtslos mit 10:0 Wertungen hinten, dann jedoch legte er los und hatte den Elsässer auf der Schulter. Vier Punkte gingen kampflos an Selestat, das Haslach in der 61 Kg-Klasse keinen Gegner stellte. Erst nach hartem Kampf auf Biegen und Brechen musste sich Josef Kempf gegen Eric Herzog mit 0:1 geschlagen geben. Dann kam Jonathan Eble gegen Quentin Schweigert. Hierbei wurden die Nerven des KSV-Anhangs arg strapaziert, denn an den Eingangsaktionen wurde sofort deutlich, dass jeder jeden bezwingen konnte. Nach einer 19:9 Führung gelang dem Haslacher in letzter Minute gar noch der Schultersieg. Mit 8:6 für die Hansjakobstädter ging es in die Pause.

Danach brachten die Kämpfe von Vojtech Benedek mit Punktsieg gegen Remi Tschirhart, Timo Stiffel mit Schultersieg gegen Cihan Seril und Viorel Ghitas technischer Überlegenheitssieg gegen Leo Maurer die frühzeitige Entscheidung zur 18:8 Führung. Deshalb fielen auch die Niederlagen von Jan Bilharz gegen Alexandre Meyer und Felix Stiffel gegen Jean-Joseph Frey nur noch zur Ergebnisverbesserung ins Gewicht. Edelfan Ernst Hodapp bilanzierte mit Zufriedenheit: "Mit guter Laune und zwei Punkten im Gepäck fuhr man wieder zurück ins Kinzigtal."

In der Kreisliga Breisgau-Ortenau war die KSV Reserve über die RG Waldkirch-Kollnau II mit 16:13 erfolgreich. Suleiman Hutak (4), Artur Busch (4), Nikola-Nino Novovic (4) und Jens Kube (4) holten die Punkte zum Sieg.