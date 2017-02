Ortenau Mit einem Erfolg zurück in die Spur

Der Lahrer Coach schaut vor dem Heimspiel am Samstag nicht auf die Tabelle, speziell nicht auf die Spitze ("das wäre vermessen"), denn ein anderes Thema wiegt derzeit schwerer. "Wir wollen mit einem Sieg wieder zurück in die Spur finden", hält Roll fest. Da die eine oder andere (Führungs)-Spielerin angeschlagen ist, erwartet Roll, dass nun andere Akteurinnen in die Bresche springen. "Die Verantwortung und Führung auf dem Feld muss jetzt breiter verteilt werden, das muss unser Ziel sein", so der TVL-Coach. Theoretisch bietet sich die Möglichkeit, die eine oder andere A-Jugendspielerin einzusetzen. Die SG Hugsweier/Lahr ist spielfrei.