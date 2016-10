Ortenau Mit blauem Auge davongekommen

Gegen den Kellerkandidaten starteten die Hausherren nahezu optimal, als Hakan Ilhan frühzeitig zur Führung traf (6.). "Eine bessere Konstellation kann es eigentlich kaum geben", so Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller.

Der Treffer sollte allerdings die einzig gefährliche Offensivaktion der Ortenauer in den ersten 45 Minuten bleiben. Zunächst hatte der SC die Begegnung zumindest unter optisch-trügerischer Kontrolle, wobei Pfullendorf auf seine Chancen lauerte. Im Anschluss an eine Ecke segelte eine Flanke in den Lahrer Strafraum, die die unsicher wirkende Innenverteidigung nicht klären konnte. Alexandru Ghita schoss Sascha Bohl an, der Ball eierte zum 1:1 (36.) über die Linie. "Irgendwie war das typisch für die heutige Partie", fand Müller.

Unmittelbar nach der Pause mehrten sich weitere schlechte Nachrichten für den SCL. Johannes Wirth blieb erneut verletzt (Oberschenkelzerrung) in der Kabine. Dazu ging der Gast durch Alessandro Sautter in Führung. Nach einem Flankenwechsel auf links marschierte Sautter allein aufs Lahrer Tor zu und schoss beherzt zum 1:2 (46.) ein. Die Lahrer Reaktion in einer nur mittelmäßigen Partie folgte, indem zumindest phasenweise wieder mehr Druck auf den Gegner erfolgte. Diese Phasen blieben allerdings Stückwerk. "Der Wille und das kollektive Zweikampfverhalten waren heute sicher ausbaufähig", sagte Petro Müller kritisch.