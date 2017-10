Ortenau Michaela Huck zurück in der Heimat

Ziel wird sein, gemeinsam mit der französischen Juniorennationalkaderschützin Anne Gasser ein starkes Duo auf den vorderen beiden Positionen zu bilden. Trainertochter Kathrin Kupfer wird leider in der kommenden Saison nicht zur Verfügung stehen, da sie ein Praxissemester in München absolvieren wird. Als Ersatz konnten die Oberschopfeimer Verantwortlichen eines der größten südbadischen Talente verpflichten. Korvin Kürner aus Aasen wird neu zur Mannschaft stoßen und für diese eine Verstärkung sein. Er schießt noch in der Juniorenklasse A und hat bei der diesjährigen deutschen Meisterschaft die Bronzemedaille geholt. Im erweiterten Kader der ersten Mannschaft stehen mit Martin Kaiser und Edgar Schmidt auch zwei aufstrebende Talente aus der eigenen Jugend. Beide haben das Luftgewehrschießen in Oberschopfheim erlernt und sind auf einem guten Weg. Zunächst bilden beide das Gerüst der zweiten Mannschaft in der Verbandsliga Nord.

Am Tag der Deutschen Einheit trafen sich die Sportschützen zu einem Vorbereitungskampf in der modernen Luftgewehrhalle des KKSV Heitersheim. Mit dem Aufsteiger der 2. Bundesliga Südwest wartete ein echter Härtetest auf die Oberschopfheimer Sportschützen. Beide Mannschaften mussten ohne ihre ausländische Stammkraft auf Position 1 auskommen und so rückte Routinier Norbert Gräßlin als Ersatz für die 19-jährige Französin Anne Gasser ins Team. Mit an Board waren auch Neuzugang Korvin Kürner und die Rückkehrerin Huck auf den beiden vorderen Postionen. Auf Position 3 und 4 gingen Jennifer Pfeifer und Anne Kazmaier ins Rennen. Alle fünf zeigten gute bis sehr gute Leistungen und hatten Heitersheim bereits im ersten Durchgang am Rande einer Niederlage. Nach der Mittagspause lieferten sich die zehn Schützinnen und Schützen erneut einen spannenden Wettkampf mit dem glücklicheren Ende für Oberschopfheim.

Nach der knappen Niederlage am Vormittag und der äußerst knappen Niederlage in der vergangenen Saison – der Wettkampf wurde erst nach einem Stechschuss mit 2:3 verloren – war der 3:2-Sieg ein wahrer Befreiungsschlag. Coach Christian Huck bremste jedoch die Euphorie, da es sich um die Vorbereitung handelte. Dennoch blickt er zuversichtlich auf die kommende Saison. In einer Woche warten der Meisterschaftsfavorit aus Brigachtal und die starke Buchholzer Mannschaft auf das junge Team. In einer sehr starken Südbadenliga gilt es die Leistung aus dem Vorjahr zu bestätigen. Mit dem dritten Platz war eine große Überraschung gelungen. Aufgrund der Verstärkungen wird auch in dieser Saison mit Oberschopfheim zu rechnen sein.