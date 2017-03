Ortenau Michael Krämer dreifacher Torschütze

Nach dem schwachen Spiel beim SV Hausach (0:0) stellte SC-Trainer Martin Leukel sein Team um, beorderte Timo Singler auf die sechs, ließ Manuel Buchholz auf der zehn spielen und Michael Krämer im Sturmzentrum. "Als Trainer freust du Dich natürlich, wenn die Mannschaft das so erfolgreich umsetzt". Und Leukel konnte mehr als zufrieden sein, denn Michael Krämer schoss alle drei Tore.

Doch der SC begann zunächst nervös, Elchesheim mit Spielertrainer Florian Huber bestimmte die ersten zehn Minuten. Pech für den Gast, dass Beqiraj Leutrim in der elften Minute nur den Pfosten traf. Hofstetten fing sich aber und wurde gleichwertig. Mit dem ersten gelungenen Angriff über Manuel Buchholz fiel auch das 1:0 für Hofstetten (18.). Fünf Minuten später durfte sich der Hofstetter Anhang erneut freuen, wiederrum lochte Krämer nach schönem Doppelpassspiel mit Manuel Buchholz ein.

Die Gäste waren natürlich geschockt, trotzdem hätten sie eine Minute nach dem Hofstetter 2:0 den Anschlusstreffer erzielen können, doch Beqiraj Leutrim hob das Leder freistehend über den Kasten von Daniel Lupfer. Mit dem 2:0 wurden auch die Seiten gewechselt. In Durchgang zwei versuchte die Huber-Elf das Blatt noch zu wenden und spielte mutig nach vorn. Nach einem schönen Pass in die Schnittstelle war plötzlich Mike Streckfuß völlig frei vor Lupfer, der per Glanztat rettete. Im direkten Gegenzug war es dann Jannik Schwörer, der nach einem herrlichen Zuspiel von Nico Obert zu lange zögerte. Der Hofstetter Kapitän hätte auch selbst abschließen können, doch legte er uneigennützig ab. In der 59. Minute fiel dann aber fast das 3:0: Erst versuchte sich Michael Krämer, dann hatte Marco Neumaier die Chance. Sein Schuss wurde jedoch von einem Verteidiger zur Ecke gelenkt.