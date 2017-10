Ortenau Meißenheims "junge Wilde" spielen groß auf

20:15 (43.), 24:20 (49.), am Ende 27:24 lauteten die Stationen am Ende aus Schutterwälder Sicht. Der Heimsieg war vor allem in der zweiten Hälfte nie gefährdet, obwohl Nonnenweiers Kampfgeist trotz der Niederlage nicht unerwähnt bleiben sollte. Vor allem Oberle ragte bei den Gästen heraus. TuS Nonnenweier: Haag, Nippes; Oberle 14/5, Schaller 1, Ziegler 1, Häß 2, Schätzle 3, Hierlinger 2, Dietsche 1. (tom). HTV Meißenheim II – TV Oberkirch II 36:20 (16:11). Einen beinahe lockeren Heimsieg schaffte der Aufsteiger am Samstag, damit den zweiten Erfolg im zweiten Spiel. Geführt von einem starken Nico Vollmer, setzten sich die Hausherren bereits Mitte der ersten Hälfte gegen einen unangenehm zu spielenden Kontrahenten mit 11:6 (21.) ab. Der Vorsprung wurde mit sicherem Konzept und durchdachten Angriffen bis zur Pause gehalten.

Auch nach dem Wechsel konnten die Hausherren Akzente setzen, der Vorsprung gegen zunehmend frustrierte Renchtäler wuchs von 21:13 (41.) über 24:14 (45.) bis auf überdeutliche 30:19 (53.). Die im Durchschnitt sehr junge Aufsteiger-Truppe konnte ihr Spiel immer wieder gewinnbringend zum Abschluss bringen, doch auch in der Abwehr zeigte Meißenheims Reserve erneut einen starken Auftritt. Vier Punkte sind schon einmal auf der Habenseite verbucht, die nächsten Aufgaben können kommen. HTV Meißenheim II: Wilhelm; D. Velz 2, Biegert, Labusch 2, Vollmer 13, Elsing 4, S. Schröder 2, Ostermann 3, Nickert 5, P. Velz 2, J. Schröder 2, Hasemann 1. TV Oberkirch II: Ciszmazia, Bildner; Saoub 2, Janke 2, Brandstetter 1, Baudendistel 6/2, Huschle, Faltien 4, Walz 3, Sehlinger, Hug, Maier 2, Ücker, Beierbach. (tom). SV Schutterzell – TuS Altenheim II 23:20 (12:10). Das Neuried-Derby konnten die Gastgeber letztlich für sich entscheiden. Doch es war ein Kampf auf Biegen und Brechen, da Altenheim zunächst die klareren Zeichen setzte. Von Beginn an war der TuS bissig, konnte sich bis auf zwei Treffer absetzen. Dann aber gewann Schutterzells Abwehr an Stabilität, ab dem 8:8 (22.) drehte sich das Geschehen.

Die Gastgeber diktierten das Tempo, kamen aus allen Lagen zum Abschluss. Eine knappe Pausenführung war der Lohn für diese Steigerung.