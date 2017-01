Ortenau Meißenheim will zurück in die Spur

Er fordert Einsatz und Kampfbereitschaft von seinen Spielern, so wie sie es vergangene Woche in der zweiten Spielhälfte gezeigt haben. "Eine erste Halbzeit wie in Kenzingen dürfen wir uns allerdings nicht erlauben", sagt Hasemann. Er weiß, dass alles passen muss, um gegen Sinzheim bestehen zu können. (tom). TB Kenzingen – TuS Altenheim (Sonntag, 17 Uhr). Zwei Sieger des vergangenen Wochenendes treffen in der Üsenberghalle aufeinander. Fast schon heimlich, still und leise hat sich der TBK auf Platz fünf (15:13 Punkte) gemogelt. Gästecoach Timo Heuberger überrascht diese Entwicklung. "Nicht aufgrund der individuellen Qualität, Kenzingen hat schließlich nicht umsonst Oberliga gespielt. Aber dass das Niveau mit einem nominell so kleinen Kader so lange aufrechterhalten werden kann, das überrascht dann doch."

TBK-Trainer Aurelijus Steponavicius kommt die eingespielte Komponente seines dünnen Aufgebots zugute, in dem Dominik Gehring (Mittelhandbruch) noch einige Partien fehlen wird. Die Hausherren sind nach mittelprächtiger Vorbereitung erfolgreich gestartet, wollen jetzt auch gegen den Zweiten (20:10) aus dem Ried nachlegen.

An das Hinspiel in Altenheim haben die Kenzinger beste Erinnerungen. Lediglich zu neunt angetreten, wurde dem wie erstarrt wirkenden Gegner vor allem in den zweiten 30 Minuten phasenweise eine sportliche Lehrstunde erteilt. "Das war nun wirklich kein gutes Heimspiel von unserer Seite", weiß Heuberger noch allzu gut.

Nicht gerade positiv war auch die Umschreibung für die Ausgangslage der Gäste während der Woche. "Viele Spieler sind krankheitsbedingt angeschlagen oder liegen ganz flach. Am Dienstag im Training waren wir gerade einmal zu fünft", so Heuberger. Der TuS-Coach kann sich an eine ähnlich extreme Ausgangsposition "eigentlich nicht erinnern".