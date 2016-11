Ortenau "Meißenheim war den Tick besser"

(tom). Die Menge machte sich aus beiden Lagern entsprechend bemerkbar, auch wenn HTV-Coach Frank Ehrhardt die äußeren Einflüsse als nicht zwingend mitentscheidend einstufen wollte. "Das war ein passender Rahmen, aber die Jungs waren so fokussiert, dass ich gar nicht weiß, ob sie die Fans überhaupt noch gehört haben", so Ehrhardt.

Die Begegnung lieferte das entsprechende Feuer, wurde angesichts von insgesamt zehn Hinausstellungen jedoch fair geführt. Spielerisch entwickelte sich kein Klassiker, die Mannschaften gingen gerade in der Defensive beherzt zur Sache. Auffällig waren aber auch viele Fehler hüben wie drüben. "Gerade bei technischen Fehlern und überhasteten Aktionen haben sich alle Beteiligten nicht viel genommen", fand Ehrhardt. Auch diese hohe Fehlerquote spielte mit hinein, warum in den ersten 30 Minuten der Begegnung lediglich 16 Treffer zu notieren waren. Über 5:5 (12.) fehlte noch der letzte Drive auf dem Feld, in der Schlussphase sicherte sich Aufsteiger Meißenheim dann eine knappe 9:7-Führung.

Nach der Pause fing sich Ottenheims Robin Ziegler binnen kurzer Zeit zwei Zeitstrafen ein, doch sowohl Nico Vollmer als auch Christoph Baumann vergaben Siebenmeter für Meißenheim. Die schlechte Chancenverwertung rächte sich nicht, im Gegenteil: Der HTV baute die Führung sogar zum 13:9 (36.) aus. Ab diesem Zeitpunkt sah Ehrhardt die Wende im Spiel gekommen. "Unsere Abwehr um Torhüter Daniel Velz kam immer besser zum Zug, allmählich haben wir das Derby in den Griff bekommen", so der HTV-Coach. In der 43. Minute musste dann auch noch Robin Ziegler vom Feld (dritte Zeitstrafe). Diskutabel, fand Ziegler hinterher: "Das Meckern am Schluss muss meinerseits nicht sein, ganz klar. Aber gerade bei den ersten zwei Minuten läuft der Gegenspieler in mich rein, das muss man nicht geben."