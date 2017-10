Ortenau Meißenheim nur eine Halbzeit auf Augenhöhe

(tom). Landesliga Nord: HR Rastatt/Niederbühl – HSG Meißenheim/Nonnenweier 29:21 (11:9). Ohne drei Stammkräfte geriet die Gäste-Personaldecke zu dünn. Die Mannschaft von Trainer Thomas Bauert konnte dennoch in der ersten Hälfte passabel mithalten, spielte insbesondere eine überzeugende Abwehr. Über 8:8 (23.) stand zur Pause lediglich ein knapper Rückstand. Doch in den zweiten 30 Minuten kamen mehrere Faktoren zusammen. Im Abschluss stand mehrfach die Latte im Weg, dazu kamen zwei verworfene Siebenmeter. Das war zu viel gegen "einen guten Kontrahenten, der nicht umsonst noch ungeschlagen ist" (Bauert). Die HG-Führung wuchs über 18:13 (41.) vorentscheidend zum 26:16 (52.) und 29:21. "An der Niederlage gibt es nichts zu deuteln, allerdings fiel sie mit acht Treffern zu hoch aus", fand Thomas Bauert. Seiner Mannschaft bescheinigte er angesichts der Rahmenbedingungen eine Leistung, die in Ordnung war. Den Aufakt der englischen Woche musste die Ried-HSG also abgeben, doch bereits am Mittwoch (15 Uhr) geht es mit dem nächsten Gastspiel weiter. Die Bauert-Truppe (9:3 Punkte) gastiert dann bei der Oberliga-Reserve der SG Muggensturm/Kuppenheim. Bis dato lief bei der SG (2:8 Punkte) noch nicht viel zusammen in der laufenden Saison. Dennoch will der Gast aus der Ortenau den Fokus wieder auf das eigene Spiel lenken. "Wir schauen nicht auf den Tabellenstand, sondern müssen darauf aus sein, zwei Punkte dort zu holen", formuliert Bauert als klares Ziel. Personell müsste sich die Lage bis dahin wieder etwas entspannen. Katrin Brunner kehrt auf jeden Fall zurück, der Trainer hofft auch auf ein Comeback von Jessica Bühler (Bronchitis). Kerstin Erb wird dagegen ausfallen. HSG Meißenheim/N.: Thiepold, Morandell; Markstahler, Erb (n.e.), Häß 1, Fortin 6, Bensch 3, Schiff 1, Jäger, Herter 3, Wilhelmi 7/2. (smü). Landesliga Nord Frauen: TuS Altenheim - SG Muggensturm/Kuppenh. 2 (23:29) (11:16). Die Altenheimer Damen Altenheim müssen sich vor heimischer Kulisse der SG Muggensturm/Kuppenheim 2 mit 23:29 (11:16) geschlagen geben. Nach einem schwachen Beginn, lagen die Altenheimerinnen nach sieben Spielminuten mit 3:0 in Rückstand. Die Abwehr stand nicht optimal und im Angriff hatte die Mannschaft um Aushilfstrainerin Carmen Morrone Pech im Abschluss. Gegen Mitte der ersten Spielhälfte kam der TuS Altenheim dann besser in die Partie und verkürzte auf 4:7. Doch die Reserve der MuKus behielt die Oberhand und konnte ihren Vorsprung bis zur Pause auf fünf Tore ausbauen. Beim Stande von 16:11 für den Gegner wurden die Seiten gewechselt. Zwar war der TuS inzwischen auf Augenhöhe mit dem Gegner, doch um die Begegnung nochmals offen zu gestalten, war der Rückstand bereits zu hoch. Die Damen des TuS Altenheim versuchten mit einer stabileren Leistung in der zweiten Halbzeit dem Gegner Paroli zu bieten, doch auch wenn die Motivation sehr hoch war, blieben die Gäste weiterhin mit vier bis fünf Toren in Führung.

Jede Spielerin des TuS, die eingewechselt wurde, gab ihr Bestes, doch am Ende mussten sich die Gastgeberinnen mit 29:23 geschlagen geben. Eine verschlafene Anfangsphase, war sicherlich der Grund für diese Niederlage, denn Carmen Morrone bescheinigte ihrem Team eine starke Präsenz, auf die aufgebaut werden kann. TuS Altenheim: Wurth, Nautascher 4, Hörnig 4/1, Heini, Boos 2, Valha, Svoboda 5/2, Kovacs, Mannßhardt 4, Szill 4, Holtmann, Biegert. (tom). Landesliga Süd, Frauen: HSC Radolfzell – SV Schutterzell 36:29 (16:13). Zum Gastspiel in Radolfzell setzten die Gäste mit der Französin Lucie Cayment (AS Haguenau) einen offensivstarken Neuzugang ein. Im Zuge der Auflösung des Damenteams beim ETSV Offenburg kam der Kontakt zustande, die Französin studiert in der Großen Kreisstadt. Mit der Spielberechtigung dauerte es etwas, nun aber kann Lucie Cayment für den Riedverein auf Torejagd gehen. Insgesamt lieferte Schutterzell eine über weite Strecken brauchbare Vorstellung ab. In beiden Hälften waren die Gäste gleichwertig, beispielsweise beim 20:19 (40.) und 23:22 (43.) nahe dran, das Spiel zu kippen. Dann aber unterliefen der Mannschaft von Trainer Manfred Kurz wie schon in den vergangenen Partien zu viele Fehler. Zudem stimmte auch diesmal wieder die Stabilität in der Abwehr noch nicht wieder so wie gewünscht. "Bis zum 23:22 war das in Ordnung, aber dann kassieren wir in Überzahl zwei Treffer. Das darf dann einfach nicht passieren", so Kurz.

Ein weiterer Faktor, der den Unterschied ausmachte, war der bessere Rückraum. Kurz: "Radolfzell konnte sich auf diesen Bereich verlassen, hat immer wieder konstant seine Treffer erzielt. Da kam von uns zu wenig, wenngleich 29 Treffer insgesamt eine Quote ist, die in Ordnung ist. Aber wir kassieren insgesamt auch zu viele Treffer", fasste Schutterzells Trainer zusammen. Unter dem Strich stand eine niederlage, die aus Gästesicht verdient war, aber auch um ein paar Treffer zu hoch ausfiel. "Wir müssen weiter darauf aus sein, stabiler zu werden", blickte Kurz bereits auf die kommenden Spiele. Was nun Lucie Cayment betraf: Sie erzielte 13 Treffer, was einen guten Start bedeutete. Wie die gesamte Mannschaft kann aber auch sie sich noch steigern, wenn die Bindung zum Schutterzeller Spiel weiter aufgebaut ist. SV Schutterzell: Sutter, Reichenbach; Heitzmann 3, Cayment 13/5, Himmelsbach, Schnebel, Diebold, Ringwald 2, Bürkle 2, Tscherter 2, Frick 1, J. Herrmann 6, Schrempp.