Ortenau Meißenheim/Nonnenweier hofft auf ein achtbares Ergebnis

Die Gastgeber ließen mit einem kürzlichen Erfolg über Balingen aufhorchen, dennoch reist die Ried-SG nicht mutlos an. In der B-Jugend sah man gegen Frischauf zweimal gut aus. "Ob es an der Halle lag, am Gegner oder uns – wer weiß?", scherzt Brandstaeter. Auch jetzt soll wieder ein achtbares Ergebnis herausspringen, die Aufgabe an sich ist natürlich schwer. "An guten Tagen kann Göppingen jeden Gegner schlagen, sie verfügen unter anderem über sehr gute Torhüter", weiß Brandstaeter. Auch dieser Kontrahent sei jedoch zumindest phasenweise verwundbar, gerade hier wollen die Gäste ihre Gelegenheit suchen. Der breite Kader versetzt Brandstaeter in die Lage, möglichst alle Akteure zum Einsatz zu bringen. "Allmählich kennen wir nun alle Gegner, haben nicht gegen allzu viele wirklich schlecht ausgesehen. Das macht Mut für die Rückrunde, in der die Mannschaft für die eine oder andere Überraschung sorgen will und kann", so Brandstaeter.