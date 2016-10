Ortenau Meißenheim/Nonnenweier feiert ersten Sieg

(tom). Bundesliga, A-Junioren: JH Flein-Horkheim – SG Meißenheim/Nonnenweier 28:31 (14:15). Im vierten Anlauf ist der SG Meißenheim/Nonnenweier der erste Saisonsieg in der A-Jugend-Bundesliga gelungen. Das Unterfangen gestaltete sich gerade in den ersten 30 Minuten als harte Nuss. "Wir wollten unbedingt gewinnen, haben in Hälfte eins aber unsere Chancen nicht genutzt. In den ersten drei Spielen hatten wir auch gute Phasen, waren nah dran am Erfolg. Das bleibt natürlich schon im Hinterkopf haften", schilderte SG-Kapitän Jan-Lucas Schaller.