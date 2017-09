Ortenau Meißenheim mit Optimalausbeute

(tom). HTV Meißenheim – Kehler TS (Samstag, 20 Uhr). Mit der Optimalausbeute von zwei Siegen aus zwei Spielen kann Meißenheim beruhigt dem schweren Heimspiel gegen die Kehler Turnerschaft entgegensehen. "Kehl ist eine Mannschaft, die ich auf jeden Fall im oberen Tabellendrittel erwarte. Daran ändert auch die Heimniederlage gegen Ottersweier nichts, und davon lassen wir uns auch nicht täuschen", hält Gastgeber-Trainer Frank Ehrhardt fest. Dass die Gäste aus der Grenzstadt keine Kinder von Traurigkeit sind, ist ein offenes Geheimnis. "Kehl bevorzugt die körperlich robuste Gangart. Das war schon vor 20 Jahren so, als man noch aktiv gegeneinander gespielt hat", erinnert sich Ehrhardt. Er ist gespannt, wie seine junge Truppe auf die gegnerische Gangart reagieren wird. "Ich erwarte ein körperliches, aber kein unfaires Spiel. Wir sollten möglichst versuchen, das Spiel schnell zu machen, in der Abwehr sicher zu stehen und uns nicht in den Positionsangriff zwingen zu lassen. Sollte es doch so kommen, muss gegengehalten werden", so Ehrhardt. Der HTV wird aus dem Vergleich mit diesem arrivierten Landesliga-Kontrahenten weitere nützliche Erfahrungswerte ziehen können. Personell wird erneut ein Austausch einzelner Kräfte zwischen erster und zweiter Mannschaft vollzogen. Da die Reserve unmittelbar vor der ersten Mannschaft ebenfalls ein Heimspiel absolviert, lässt sich der Tausch problemlos bewerkstelligen. (smü). TVS Baden-Baden 2 – HSG Ortenau Süd (Samstag, 20 Uhr). Nach dem souveränen Erfolg über Lokalrivale TuS Ottenheim (37:24) im ersten Heimspiel hängt die Messlatte für die HSG sicherlich hoch. Dennoch wird es bei der Reserve des TSV Baden-Baden kein Selbstläufer werden. Konnte man in der vergangenen Saison gegen diese Mannschaft noch einen hohen Sieg einfahren, bekam die HSG im Rückspiel deren Heimstärke zu spüren und musste sich am Ende knapp mit einem Tor geschlagen geben. HSG-Coach Mirko Reith erwartet vom Gastgeber eine offene Deckungsvariante und hofft, dass seine Jungs entsprechend agieren können. Mit druckvollem Spiel auf die Lücke und Laufen ohne Ball dürfte hier die Reith-Sieben den Weg zum Tor finden. Personell muss Reith allerdings umstellen. Torhüter Stephan Richini sowie Oliver Fimm und Moritz Wilhelm werden dem HSG-Kader nicht zur Verfügung stehen. Dennoch erwartet Reith von allen einsatzfähigen Spielern ein erneut starkes Auftreten und eine stabile Leistung über sechzig Spielminuten.

Am Dienstag geht es dann gleich weiter. Um 17 Uhr wird der ASV Ottenhöfen in der Sulzberghalle erwartet. Sicherlich auch kein leichter Gegner, zumal der ASV in der vergangenen Spielrunde bis zum Schluss um die Vizemeisterschaft mitspielte und am Ende Dritter wurde. Auch in dieser Saison wird der Gast als Mitfavorit um den Aufstieg gehandelt. Allerdings musste sich Ottenhöfen in seinem bislang einzigen Heimspiel Großweier geschlagen geben. (red/eb). HSG Hardt - TuS Schuttern (Dienstag, 17 Uhr). Nach dem für den TuS Schuttern erfolgreichen Saisonstart bei der SG Muggensturm/Kuppenheim steht für den Aufsteiger gleich das nächste schwere Auswärtsspiel an. Am Tag der Deutschen Einheit triftt die junge Truppe von Axel Schmidt in der Hardtsporthalle in Durmersheim auf die HSG Hardt. Für die TuS-Sieben und den Trainer ein völlig unbeschriebenes Blatt.

Schuttern muss auf zwei Top-Leute verzichten