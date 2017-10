(tom). HR Rastatt/Niederbühl – HSG Meißenheim/Nonnenweier (Samstag, 18 Uhr). Als Tabellenführer (9:1 Punkte) reist die Ried-HSG am Samstag zu einer Partie mit Spitzenspiel-Niveau. Die Gastgeberinnen (Platz vier, 6:0 Punkte) konnten die hochgehandelte Schutterwälderinnen stürzen, was alleine schon die Qualität des Kaders belegt. "Sie verfügen über eine starke, aggressive Abwehr und sehr gute Torfrauen. Außerdem wissen sie ihre körperliche Robustheit im Spiel zielorientiert einzusetzen", weiß HSG-Trainer Thomas Bauert zu berichten. Er sieht sein eigenes Team nicht in der Favoritenrolle, was unter anderem mit einem wiederkehrenden Thema, dem Personalbestand, zu tun hat. Unter der Woche musste Kerstin Erb mit Problemen das Training abbrechen, ihr Einsatz ist sehr fraglich. Katrin Brunner (privat verhindert) fehlt in jedem Fall und auch Jessica Bühler (Bronchitis) droht am Samstag auszufallen. "Eine unschöne Konstellation, aber wir müssen erneut versuchen, als Mannschaft das Beste aus der Situation zu machen", hält Bauert pragmatisch fest. Gejammert wird nicht bei den Rieddamen, die in der laufenden Runde bereits eine Fülle von schwierigen Situationen meistern mussten. Bauert: "Unsere Chance liegt in Umschaltsituationen, einer überzeugenden ersten Phase. Wenn es gelingt, den Gegner in direkte Abwehrsituationen zu verwickeln, haben wir die Chance, Rastatt ein Stück weit die Lust zu nehmen." Für die Gästeoffensive gelte, "möglichst wenige technische Fehler zu begehen und gnadenlos zu sein bei sich bietenden klaren Möglichkeiten". Die geschilderten personellen Einschränkungen bedürfen der einen oder anderen Umstellung. Thomas Bauert sieht die Lage dennoch nicht komplett schulterbar: "Wir haben nichts zu verlieren." (smü). TuS Altenheim - SG Muggensturm/Kuppenheim (Sonntag, 15 Uhr). Beide Teams können bislang auf nur einen Sieg zurückblicken, sodass man von einem Duell auf Augenhöhe sprechen kann. Nach der Niederlage beim Lokalrivalen HSG Meißenheim/Nonnenweier, erwartet TuS-Coach Michael Cziollek, der urlaubsbedingt durch Carmen Morrone an der Seitenlinie vertreten wird, eine deutliche Reaktion seiner Damen. Er war mit der Leistung und Einstellung zuletzt nicht zufrieden. Das gewonnene Selbstvertrauen, nach dem Sieg gegen die HSG Hardt, konnte im Lokalderby nicht gestärkt werden. Im anstehenden Spiel erhofft sich Michael Cziollek, dass seine Mädels wieder mehr Zug zum Tor entwickeln und in der Defensive eine geschlossene und aggressive Leistung abliefern werden. Zuletzt ließ sich die Mannschaft durch einfache Fehler aus dem Konzept bringen und machte es somit dem Gegner einfach. Vor heimischer Kulisse soll das Cziollek-Team eine entsprechend notwendige Einstellung und Leistung über sechzig Spielminuten aufs Parkett bringen, um gegen die Reserve der SG Muggensturm/Kuppenheim erneut beide Punkt in Altenheim zu behalten.