Ortenau Mehr Lockerheit erwünscht

(tom). Eine Entwicklung, die bedauerlich, aber kein Rückschlag sei, so Trainer Thomas Bauert. "Es war von uns nicht der Tag und nicht das Spiel, um Ehingen schlagen zu können", hakt er das Thema ab.

Nun gilt es aus Sicht der Ried-SG (Platz fünf/20:12 Punkte), noch Platz drei oder vier in Blick zu nehmen. Dafür muss aber auch ein erfahrener, körperbetont agierender Konkurrent wie Kenzingen (Platz drei/22:10) besiegt werden. Das gelang im Hinspiel, doch das Rückspiel wird eine schwierige Kiste. "Körperlich sind sie uns überlegen, also müssen wir versuchen, sie ins Laufen zu bringen und unser Tempo zu nutzen", so Bauert. Für seinen Kader hofft er, "dass die Mannschaft jetzt, wo der Druck ein Stück weit wegfällt, wieder lockerer spielt und so zu ihrer Form findet. Das ist in den jüngsten beiden Begegnungen leider nicht gelungen."

(seg). TuS Steißlingen II – HSG Ortenau Süd (Samstag, 16 Uhr). Keine Punkte, aber viel Lob gab es für die Handballerinnen der HSG Ortenau Süd nach dem vergangenen Heimspiel gegen Spitzenreiter SG Schenkenzell/Schiltach. Die personelle Situation hat sich vor dem wichtigen Duell in Steißlingen erneut zugespitzt. Tanja Büchele ist weiterhin verletzt, außerdem fehlen Viola Schirmaier, Anika Tontsch, Lina Hoffmann und Diana Braun. Der Bitte um eine Verlegung der Partie kamen die Gastgeberinnen nicht nach. "Jetzt erst recht", gibt sich Trainerin Catherine Delherm trotzig. "Wir haben gegen Schenkenzell/Schiltach über weite Strecken gezeigt, wie es gehen kann. Diesen Kampfgeist wollen wir auch am Samstag in die Waagschale werfen." Unterstützung erhält das Team aus der zweiten Mannschaft. Sofia Stipcevich und Tanja Schoner werden die Reise an den Bodensee mit antreten. (tom). Landesliga Nord, Damen: SG Muggensturm/Kuppenheim II – SV Schutterzell (Samstag, 16 Uhr). Zwei Niederlagen in Folge haben Aufsteiger Schutterzell (Platz sechs/17:17 Punkte) die gute Ausgangslage mit Blick auf die Ränge zwei und drei gekostet. Der Ried-Verein steht jetzt im gesicherten Mittelfeld, sollte nach drei Begegnungen ohne Sieg aber darum bemüht sein, diesen Fakt zu ändern. Doch diese Ausgangslage stellt sich am Samstag als anspruchsvoll genug dar. Zwar wurde die Südbadenliga-Reserve der SG (Platz fünf/17:15) im Hinspiel hauchdünn besiegt. Doch zu diesem Zeitpunkt war die Ausgangslage noch eine andere. Nun muss Schutterzell bei einem heimstarken Kontrahenten (erst eine Niederlage) antreten, der nach der Pleite gegen Tabellenführer Ottenhöfen darauf aus ist, den nächsten Erfolg einzufahren.