Ortenau Megerle überzeugt auf internationaler Ebene

In Wolfurt belegte der in der nächsten Saison für den Bundesligisten ASV Urloffen startberechtigte Megerle im Limit bis 54 kg den zweiten Platz im Feld der zwölf Teilnehmer. Seinen ersten Gegner den Franzosen Djabrail Tsikiev besiegte er in der Qualifikation technisch überhöht mit 10:0. Jan Faller aus der Schweiz wurde im Viertelfinale ebenfalls mit 10:0 besiegt. Ein weiterer 10:0-Erfolg im Halbfinale gegen den Ungarn Richard Racz bedeutete das Finale, in dem es zur Neuauflage des letztjährigen Austria Open Final-Kampfes gegen den Franzosen Valentin Damour kam. In einem harten Fight mit wechselnder Führung unterlag das Hofstetter Freistil-Talent unglücklich mit 7:9. Im letzten Jahr besiegte Megerle seinen Gegner bei den Austria Open noch auf Schulter, musste aber beim Grand Prix von Belgien im selben Jahr eine knappe Niederlage gegen den starken Franzosen einstecken.

Zwei Tage zuvor war das 16-jährige Nachwuchstalent mit der Nationalmannschaft im ukrainischen Kaleningrad bei einem internationalen Turnier im Einsatz. Insgesamt nahmen 14 Nationen teil. Nach einem Sieg im ersten Kampf gegen die Ukraine folgte allerdings eine Niederlage gegen den Finalisten aus Georgien. Megerle durfte in die Hoffnungsrunde und gewann für Deutschland gegen den Iran. Doch die internationale Konkurrenz war zu stark, so dass Megerle in seiner Gewichtsklasse den Kampf um Bronze für Deutschland verlor.

Dennoch belegte die Bundesrepublik insgesamt mit allen Kämpfen eingerechnet auch dank Nico Megerle einen tollen dritten Platz. Sein Vater Hansi war richtig stolz auf seinen Sprößling: "Gegen diese internationalen "Geräte" musst du erst einmal bestehen". Megerle wirkt nämlich durch seine aufgeschossene und geschmeidige Figur eher als Leichtgewicht gegenüber den muskelbepackten Kraftbolzen. "Technik und Schnelligkeit sind oft entscheidend für einen Sieg", ergänzt Hansi Megerle.