Ortenau Medaillenflut für Lahrer Schwimmer

(red). Die meisten Athleten stellten hinter dem Lahrer Heimteam die Startgemeinschaften aus Freiburg und Offenburg-Hausach sowie die Vereine aus Waldkirch und Gundelfingen. Der mit über 10 Stunden sehr lange Wettkampftag lief dank der guten Organisation des Vorsitzenden Steffen Sander und seines Vertreters Ralf Wölfle reibungslos ab. Das abwechslungsreiche Programm und das sehr gut arbeitende Kampfrichterteam am Becken unter der Leitung des Schiedsrichters Marco Sinner sorgten für Kurzweil.

Zahlreiche Jahrgangswertungen in den Altersgruppen bis 13 Jahre luden zu einem hochkarätigen Nachwuchsvergleich ein, wobei die Siebenjährigen erstmals bei einem Wettkampf mitschwimmen durften. Die erfahreneren Athleten nahmen dabei gerne die Chance wahr, über die vier 50-Meter-Strecken Freistil, Brust, Rücken und Schmetterling in spannenden Finals die für die Sieger ausgeschütteten Geldprämien mitzunehmen. Erfolgreichste Finalteilnehmerin war auch in diesem Jahr die Kehlerin Chiara Mnich, die alle vier Finalläufe für sich entschied. Sophia Puchinger vom SSV Lahr schaffte es in das Finale über 50 Meter Brust und belegte mit nur vier Hundertstel Sekunden Rückstand auf die Zweitplatzierte Platz drei.

Bei den Herren dominierte der Offenburger Etienne Reinspach, der in allen vier Finalläufen vertreten war und dabei die 50-Meter-Strecke im Freistil, Rücken und Schmetterling für sich entscheiden konnte und über 50 Meter Brust Platz zwei errang. Der Lahrer Frederik Pfeifer siegte darin. Platz drei ging an Yannick Scherrer vom SSV Lahr. Pfeifer erreichte zudem im Finale über 50 Meter Rücken Platz drei. Nick Hoffmann belegte im Freistil und Schmetterling jeweils Platz zwei und Karlis Lozbergs wurde im Rückenschwimmen Zweiter.