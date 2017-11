Ortenau Maximilian Benz glänzt mit Doppelsieg

Das grenzübergreifende Format vom Pferdesportverband Südbaden und dem Comité Régional d’Equitation d’Alsace (CREA) findet jährlich immer abwechselnd auf elsässischer und badischer Seite statt. Die Reiter beider Nationen traten in zehn Spring-und Dressurprüfungen an. Die Südbadener haben in beiden Disziplinen geglänzt. In den hohen Springen der Klasse M* haben sich jeweils die Südbadener Maximilian Benz vom RV Ichenheim und Sofia Köninger vom RC Achern den Sieg geholt.

Benz schaffte es mit seinen beiden Pferden Quinta und Germany sogar in zwei Springprüfungen der Klasse M* auf den ersten und zweiten Platz. In zwei Springprüfungen der Klasse L waren die Elsässerinnen Mathilde Laeufer und Marie Lou Sciuba erfolgreicher und nahmen den Sieg mit nach Hause. Aber auch die Reiter vom gastgebenden Verein konnten sich einige gute Plätze sichern. In der Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse L siegte Kira Theresia Eisele mit Ballerina, in zwei weiteren Springprüfungen der Klasse L konnte sie noch den fünften und siebten Platz erreichen. Die Lahrerinnen Anna-Marlena Zehnle und Verena Schieler belegten in einer Springprüfung der Klasse M* den sechsten und siebten Platz. Zehnle sicherte sich in zwei weiteren M*-Springen zweimal den siebten und einmal den neunten Platz. Vereinskollege Moritz Schmiederer landete im gleichen Springen auf dem sechsten Platz.

In den Dressurprüfungen hatten die Südbadener klar die Nase vorne. Die Kippenheimerin Vivien Wesemann und Mailin Franki vom RC Emmendingen siegten in den Dressurprüfungen der Klasse A**. In der Klasse L* nahm in beiden Prüfungen Pia Bitterberg vom TG Kaiserhof den Sieg mit nach Hause.