Ortenau Marvin Roche rettet das Remis

Das sehr kampfbetonte Spiel war völlig offen, ehe der stark aufgelegte Joshua Denz die 4:3-Führung für die Hausherren erzielte. Danach traf Jugendnationalspieler Moritz Strosack sogar zu einer Zwei-Tore-Führung, verletzte sich bei der Aktion jedoch am Knie. Dadurch fehlte der SG eine wichtige Stütze. Hinzu kam, dass mit Marvin Schilling (Ellbogen) und David Teufel (Weisheitszähne) ohnehin schon zwei Stammkräfte nicht auflaufen konnten. Der für Strosack eingewechselte Simon Pfliehinger machte seine Sache auf der ungewohnten rechten Außenbahn in der Folge allerdings gut.

Auch zu Beginn des zweiten Spielabschnitts zeichnete sich ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit ab, bis zum 18:18 in der 39. Minute war auf der Anzeigetafel jeweils ein Unentschieden zu lesen. Dann ging ein Ruck durch das SG-Team, der Innenblock arbeitete gut und Marvin Roche bekam im Kasten der SGOA immer mehr Bälle zu fassen. So setzten sich die Schützlinge von Michael Schilling mit einem 5:0-Lauf auf 23:18 ab (45.).

Auf diese sehr starke Phase folgte allerdings eine schwächere. Unkonzentriertheiten auf Seiten der SGOA ermöglichten den Gästen einfache Tore. Pforzheim kämpfte sich zurück ins Spiel und kam fünf Minuten vor Schluss zum 25:25-Ausgleich. In dieser Phase merkte man der SG den Mangel an Alternativen und das Fehlen der Stammkräfte an. Simon Rudolf konnte seine Farben nochmal in Führung werfen, ehe die Nordbadener wieder ausglichen. Beim 26:26 hatten die Gäste dann sogar noch die Chance, die Partie zu drehen, doch Marvin Roche blieb beim Siebenmeter der Sieger gegen Paul Lupus.