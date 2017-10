Ortenau Martin Weschle erzielt drei Treffer

Die erste Hälfte war beiderseits umkämpft, bot aber nur wenige Szenen. Defensiv wirkten beide Mannschaften dabei nicht immer ganz sattelfest. Ein Freistoß Almeida Compagnuccis’ wurde von SC-Torhüter Jonas Witt pariert (26.), auf der anderen Seite scheiterte Dennis Häußermann per Kopf aus Nahdistanz (38.). Ab der 35. Minute nahmen die Ortenauer das Heft engagierter in die Hand – mit zählbarem Erfolg: einen hohen Ball an den Strafraum verlängerte der aufgerückte SC-Abwehrchef Joe Obosso mit einem rustikal gewonnenem Kopfballduell. Martin Weschle vollendete gekonnt zur 1:0-Führung der Hausherren (45.). "Es war bis zu dem Zeitpunkt ein ausgeglichenes, umkämpftes Spiel auf hohem Niveau. Wenn wir, was ebenso möglich war, das erste Tor kassieren, entwickelt sich die gesamte Partie womöglich völlig anders", meinte Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller.

Entscheidend waren dann die ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte gegen einen bis dato gleichwertigen Gegner. Lahr konterte im eigenen Stadion mustergültig, eine Ablage Weschles nutzte Häußermann per Schlenzer zum 2:0 (47.). Daran schloss sich der nächste sehenswerte Treffer an: Erneut zog Weschle den Spurt an, legte im Strafraum scharf zurück. Hakan Ilhan nahm sich Zeit, um den Ball überlegt zum 3:0 (52.) unters Tordach zu zimmern.

Defensiv ließen die Hausherren, bei denen der unermüdlich abräumende Johannes Wirth als Mann des Tages seinen Wert ebenso nachwies wie der trotz eines zwischenzeitlichen Schlags auf das Knie eisern durchhaltende Obosso. Alen Lekavski verpasste per Kopf den Ehrentreffer (58.), zwei Minuten später verwertete Weschle, von dem bis zur 45. Minute nichts zu sehen gewesen war, eine Flanke Lucca Grössers zum 4:0 (60.). Die Luft war nun raus aus der Partie, Lekavski verkürzte per Kopf zunächst noch zum 4:1 (71.).