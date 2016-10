Ortenau Marie Rosewich qualifiziert sich

Als jüngste Teilnehmerin der Meisterschaften bewies die elfjährige Athletin des TV Ichenheim, Marie Rosewich, in einem hochkarätigen Feld der deutschen Elite der Jahrgangsklasse 12/13, die zum größten Teil aus den Bundes- und Landesleistungszentren aus ganz Deutschland kommen, Nerven und Wettkampfstärke. Rosewich qualifizierte sich bei ihren ersten deutschen Meisterschaften als Siebtplatzierte mit einem guten Vorkampfergebnis für das Finale der besten Acht. Sie steigerte ihre Leistung in diesem Finale auf ihr bisher höchstes Kürergebnis, musste sich jedoch der harten Konkurrenz geschlagen geben und ging mit dem achten Platz nach Hause. Mit dieser Finalteilnahme erturnte sich Rosewich die direkte Qualifikation für die nächsten deutschen Meisterschaften, die im Juni 2017 im Rahmen des internationalen deutschen Turnfests in Berlin stattfinden werden.

Mit der zweitjüngsten Teilnehmerin, Luisa Braaf vom TV Blecher (Köln), ging die Ortenauerin zudem in der Synchrondisziplin an den Start. Die beiden Youngster konnten im Synchronturnen noch nicht ganz ihre Routine und Erfahrung in die Übung einbringen und verpassten durch zu hohe Abzüge mit Platz vier eine Medaille.