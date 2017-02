Ortenau Marco Nitsch steht ganz oben

Erst vor wenigen Tagen konnte Nitsch, der im ersten Jahr in der männlichen Jugend U20 startet, mit der Sechs-Kilogramm-Kugel bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften in Sindelfingen mit persönlicher Bestleistung von 13,92 m als starker Drittplatzierter das Treppchen erklimmen. Zwei Wochen später gelang ihm sogar der Sprung auf das oberste Siegerpodest. Das Schapbacher Talent wurde in Mannheim ebenfalls mit der 6 kg-Kugel mit 13,85 m Badischer Meister.

Der Umstieg auf das ein Kilogramm schwerere Gerät ist Marco Nitsch sehr gut gelungen. Stark unterstützt wird der Athlet durch die Trainingsmöglichkeiten bei Helmut Mast vom TSV Freudenstadt, wo er derzeit dreimal pro Woche – zusätzlich zum Training beim SV Schapbach – auf der Matte steht.

Das Ziel des Schapbachers für die Sommersaison ist es jetzt, sich weiter an das neue Kugelgewicht zu gewöhnen und die eigene Leistung Stück für Stück zu steigern. Dies wird aber wegen der anstehenden Abiturvorbereitungen kein leichtes Unterfangen werden.