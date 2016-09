Ortenau Mara Richter und Isabel Basler holen Silber

Höhepunkt aus Lahrer Sicht waren die Zweierläufe der Nachwuchsklasse. Isabel Basler und Mara Richter gelang mit einer nahezu fehlerfreien und synchronen Kür der Sprung aufs Podest und der Gewinn der Silbermedaille – ein großer Erfolg für die beiden Mädchen, für den sie fleißig trainiert hatten.

In den Pflichtwettbewerben war der SVS Lahr mit zwei Läuferinnen vertreten. Isabel Basler erreichte in der Nachwuchsklasse­ nach vier Pflichtfiguren den zwölften Platz bei einem Teilnehmerfeld von 23 Läuferinnen. In der Meisterklasse kam Mara Richter nach einem Fehler in der Schlinge auf Rang 17.

In der Nachwuchsklasse Kür starteten drei Lahrerinnen. Isabel Basler und Mara Richter erreichten nach kleinen Fehlern die Plätze elf und 14. Vanessa Surbeck schaffte bei ihrem ersten Start bei einer Bundesmeisterschaft den 24. Platz. Isabel konnte sich zudem den neunten Platz in der Kombinationswertung sichern.