Ortenau "Mannschaft ist gut drauf"

Bereits in der Vorsaison waren die Vergleiche attraktiv anzuschauen, wobei die Gäste auf weitere Punkte aus sind. "Unser Anspruch ist, gegen jeden Gegner etwas mitzunehmen. Wir fahren gut vorbereitet nach Rielasingen, die Mannschaft ist gut drauf", so Dewes. Die verletzten Alexandru Ghita und Dennis Häußermann stehen neben den Langzeitausfällen nicht zur Verfügung. Noch offen ist, ob der zuletzt ebenfalls fehlende Violand Kerellaj zurückkehrt.

(fis). Freiburger FC – Kehler FV (Samstag, 15.30 Uhr). Der Tisch für das Spitzenspiel scheint gedeckt: Pünktlich zum Topspiel beim Ersten Freiburger FC ist der Kehler FV wieder in der Spur. Drei Siege in Folge katapultierten den Kehler FV auf den vierten Tabellenplatz. Während Freiburg sein Spiel gegen Verfolger FC Denzlingen in den Sand setzte, machte der Kehler FV gegen den SV Endingen Nägel mit Köpfen und feierte den dritten Sieg in Folge.

KFV-Trainer Alexander Hassenstein war vom Denzlinger Sieg nicht überrascht. "Der FCD hat eine Riesentruppe und mir war klar, dass Freiburg Probleme bekommen würde. Dennoch sprechen die Zahlen ganz klar für den Freiburger FC, 30 Punkte und 56 geschossene Tore sprechen eine klare Sprache. Alles andere als der direkte Wiederaufstieg des FFC wäre eine Überraschung", so Hassen­stein.

Mit Marco Senftleber (15 Tore) haben die Breisgauer einen Toptorschützen in ihren Reihen, Alexander Martinelli hat bereits zehnmal geknipst. "Wir werden uns in Freiburg nicht verstecken. Ich rechne mit einer spannungsgeladenen und hochklassigen Partie mit offenem Ausgang", gibt sich Hassenstein kämpferisch. Fraglich sind noch die Einsätze von Benjamin Göhringer (Oberschenkelprobleme), Kevin Sax (krank) und Maximillian Sepp. Schwer wiegt auch der Ausfall von Clement Burglin, dessen Verletzung in Bötzingen sich als Kreuzbandriss herausgestellt hat.