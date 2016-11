(tom). TuS Steißlingen – HTV Meißenheim 30:28 (15:11). Bis zum 10:10 (21.) agierten die Gäste auf Augenhöhe mit dem Tabellendritten, der Plan von Trainer Frank Ehrhardt ging auf. Dann aber ging der Kontakt kurzzeitig verloren, zur Pause verschafften sich die Hegauer einen Vorsprung von vier Treffern. In der zweiten Hälfte stellten die Gäste in der Abwehr auf eine defensivere 6:0-Deckungsvariante um. Der Effekt zeigte sich zumindest phasenweise, da der HTV wieder bis auf 19:17 (39.) aufschließen konnte. Doch beim 23:18 (45.) war Steißlingen wieder enteilt. "Mit zunehmender Spieldauer fiel es immer schwerer, den Rückstand aufzuholen, obwohl die Mannschaft nie aufgegeben hat", sagte Ehrhardt nach dem Spiel. Meißenheim verkürzte nochmals, zu mehr als einem 30:28-Endstand sollte es jedoch nicht mehr reichen. "Der einzige Vorwurf, den ich den Spielern vielleicht machen kann, ist der fehlende Glaube, hier etwas mitzunehmen", so Ehrhardt. HTV Meißenheim: Velz, Irslinger; Bauch, Funke 3, Vollmer 9, Obergfell 4, Ehrhardt (n.e.), Schröder, Wilhelm 4, Baumann 8, Geppert, Hügli.