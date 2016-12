Ortenau "Man hat gesehen, was möglich ist"

(tom). Die Zuschauer in der Sulzberghalle erlebten eine Begegnung auf beidseitig hohem Niveau mit viel Tempo und technisch anspruchsvollem Hockey. "Unser Vorteil war vielleicht, dass niemand mit uns gerechnet hat, wir so befreit aufspielen konnten. Die Teamleistung war überragend. Man hat gesehen, dass wir die Berechtigung hätten, in dieser Liga mitzuspielen", betonte Sprecher Carsten Schultheiß.

Böblingen ließ die Gastgeber in dicht gestaffelter Anordnung ruhig aufbauen, die Ortenauer bewiesen beim harten, kurzen Passen große Ballsicherheit. Lahr versuchte, wenig Fehler zu machen, keine Angriffsfläche zu bieten und schnell zu kombinieren. Ein Spielzug führte zum 1:0 durch Christoph Hölzer, doch der Tabellenführer schlug umgehend zum 1:2 zurück. Doch Lahr nahm den Kampf an, noch vor der Pause besorgte Nils vom Felde das 2:2.

Den Beginn des zweiten Abschnitts verschlief Lahr etwas, erst mehrere Warnschüsse des Gegners brachten den Außenseiter wieder zurück. Nach dem 2:3 glich Torsten Paulen nach einer Ecke zum 3:3 aus, ehe "vergleichsweise leichte Treffer" (Schultheiß) die Gäste wieder zum 5:3 nach vorne brachten. Lahr gab sich indes nicht geschlagen, wechselte wiederholt den Torhüter zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers. Eine riskante Taktik, die jedoch belohnt wurde. Erneut Paulen und in der letzten Minute Fabio Riehle sicherten das umjubelte Lahrer 5:5-Remis. "Ich bin lange nicht so stolz gewesen auf die Mannschaft. Man hat gesehen, was möglich ist, wenn an einem Strang gezogen wird und nicht Dinge mit hineinspielen, die eigentlich nichts mit Hockey zu tun haben", sagte Schultheiß.