Ortenau Maik Finkbeiner trifft bei Heimsieg doppelt

(asa). Aus d rei mach eins hieß es gestern schon vor den angesetzten Nachholspielen in der Kreisliga A1. Nachdem die Begegnungen in Wittlensweiler und Göttelfingen wegen der schlechten Platzverhältnisse abgesagt werden mussten blieb nur die Partie in Klosterreichenbach übrig. VfR Klosterreichenbach – SC Kaltbrunn 2:1 (0:0). Einen, auch angesichts der personellen Probleme, eminent wichtigen Startsieg feierte der VfR Klosterreichenbach und verbesserte sich mit den drei Punkten ins Tabellen-Mittelfeld.