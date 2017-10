(jsc). Mit einem knappen, aber nicht unverdienten 2:1-Auswärtserfolg verteidigte der SV Mühlenbach in Kippenheim die führende Position. SV Kippenheim – SV Mühlenbach 1:2 (0:1). Die Zuschauer sahen zwei Mannschaften fast auf Augenhöhe. Dem Gast spielte das frühe 0:1 in die Karten. Einer spannenden Schlussphase schob Michael Vollmer den Riegel vor, als er vier Minuten vor Ende das 0:2 markierte. SVK-Kapitän Philipp Herzog blieb es vorbehalten, in der Nachspielzeit den Ehrentreffer zu markieren. Tore: 0:1 Heiko Maier (4.), 0:2 Michael Vollmer (86.), 1:2 Herzog (90.+2). SC Orschweier – SV Steinach 4:4 (2:3). Stümperhaftes Abwehrverhalten, unglückliche, schlechte, teilweise klägliche Chancenverwertung gaben den Ausschlag, dass der SC Orschweier zum vierten Mal nicht mehr in der Siegerliste auftauchte und sich immer weiter von einem Spitzenrang entfernt. Steinach lag dreimal in Front, doch das Ey-Team kam dreimal zurück, legte in der Folge sogar erstmals vor, um dann aber wieder in der Schlussminute durch einen erneuten Strafstoß den Sieg herzuschenken. Tore: 0:1 Spiczak (3.), 1:1 Metzger (7./FE), 1:2 Spiczak (10.), 2:2 Benz (29.), 2:3 Neumaier (32.), 3:3 Metzger (75.), 4:3 Schmidt (87.), 4:4 Neumaier (90.). Gelbrot für Fallbracht (54.), Steinach und für Weidenbacher (78.) Orschweier. ASV Nordrach – SV Grafenhausen 1:3 (1:1). Der ASV konnte sich nicht befreien, musste dem guten Aufsteiger aus Grafenhausen alle Punkte übrelassen und bleibt damit weiter in der bedrohten Zone. Beide Teams erspielten sich reichlich Möglichkeiten. Grafenhausen hatte zwei Machwinner: einmal Daniel Weiß, der zweimal vom Elfmeterpunkt traf, und Christian Bär, der den Auswärtssieg in trockene Tücher wickelte. Tore: 0:1 Weiß (1./HE), 1:1 Eble (11.), 1:2 Weiß (55./FE), 1:3 Bär (75.). SC Kuhbach/Reichenbach – SV Oberwolfach II 2:0 (1:0). Die Schuttertäler konnten an die vor zwei Wochen gezeigte gute Leistung anknüpfen und schickte Oberwolfachs Reserve mit 0:2 geschlagen auf die Heimreise. Die Kaiser-Truppe präsentierte sich sehr homogen, zeigte mehr als deutlich, dass man diese Partie unbedingt gewinnen wollte. Auch in punkto Spielordnung und Spielaufbau hatte der SC klare Vorteile, die Eble zu einer knappen Pausenführung nutzte. Als Bohnert kurz nach Wiederbeginn auf 2:0 erhöhte, zweifelte niemand mehr an einem verdienten Heimsieg. Tore: 1:0 Eble (20.), 2:0 Bohnert (47.). Zeller FV – VfR Hornberg 2:0 (1:0). Die Hummel-Elf kam im elften Spiel zum achten Sieg und verbesserte sich damit auf Rang zwei. Der ZFV war durchweg die spielbestimmende Mannschaft, hätte mit etwas mehr Torgefährlichkeit noch den einen oder anderen Treffer nachlegen können. Zum Matchwinner für die Kinzigtäler wurde Fl. Brandt, der mit einem Treffer vor und einem nach der Pause für die beiden Tore verantwortlich zeichnete. Der VfR war bemüht, aber zu harmlos. Tore: 1:0 und 2:0 Brandt (29. + 66.). SG Nonnenweier/Allmannsweier – FC Kirnbach 2:2 (1:0). Im Spitzenspiel in Allmannsweier gab es keinen Sieger, die beiden auf Augenhöhe operierenden Kontrahenten trennten sich schiedlich friedlich 2:2-unentschieden. Doch beide Mannschaften blieben ihrem Ruf als Spitzenmannschaften vieles schuldig. Wenig Torraumszenen, eine davon nutzte der Hausherr kurz vor dem Seitenwechsel zur Führung. Gutmann machte die gleich nach Wiederanspiel wett. Interessant dann wieder die Schlussphase, als die SG erneut vorlegen konnte. Doch kurz darauf wieder der Ausgleich. Tore: 1:0 Barthelmess (40.), 1:1 Gutmann (52.), 2:1 Frenk (78.), 2:2 Seidel (82.). SV Münchweier – FSV Altdorf II 2:5 (1:2). Die Truppe um Spielertainer Marko Spitzer fällt immer tiefer in den Keller. Im Derby gestern daheim gegen die FSV-Reserve aus Altdorf gab es wieder lange Gesichter. Die Hausherren kamen zwar nach zweimaligem Rückstand nochmals zurück, und nach Spitzers 2:3 keimte Hoffnung im Lager der Gelb-Schwarzen. Doch daraus wurde nichts. Wolters mit dem 2:4 brachte seine Farben endgültig auf die Siegerstraße. Tore: 0:1 und 0:2 Metzger (11. + 20.), 1:2 Mandel (27.), 1:3 Kinder (46.), 2:3 M. Spitzer (48.), 2:4 Wolters (50.), 2:5 M. Mösch (65.). SpVgg Schiltach – DJK Prinzbach 0:3 (0:1). Die SpVgg bot beim gestrigen Heimauftritt gegen das Schlusslicht aus Prinzbach eine enttäuschende Leistung und musste sich völlig überraschend geschlagen geben. Am Ende steht mit dem 3:0 ein verdienter Auswärtssieg. Die Gäste wussten, was die Stunde geschlagen hat: Wenn man nicht bald den Hebel umlegen kann, werden die Sorgen immer größer. Mit viel Einsatz und einer sehr guten geschlossenen Mannschaftsleistung rangen die Gäste die Elf aus Schiltach nieder. Die DJK war einfach präsenter und bissiger. Tore: 0:1, 0:2 und 0:3 Krumm (42., 51. + 64.).