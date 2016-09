Ortenau Mahlberger Ortskern wird zur Rennmeile

Für die Sportler der Racing Students steht generell ein kompaktes Rennwochenende auf dem Programm. Direkt nach dem Event müssen die Fahrer umgehend die Reise nach Paderborn zum nächsten Rennen antreten. Auf der Autorennstrecke "Bilster Berg" findet das vorletzte Bundesligarennen der Saison statt. Da Racing-Student Marcel Fischer derzeit Zweiter in der Gesamtwertung ist und sich für das Rennen am Bilster Berg einiges vorgenommen hat, wird er in Mahlberg nicht in die Pedale treten und bereits am Freitag nach Paderborn reisen. "Wir haben die historische Chance, als Amateurteam in der Entscheidung um den Bundesliga-Gesamtsieg aktiv mitzumischen. Deswegen haben wir die Sportler für morgen vom Auf- und Abbau ausgenommen, um frühzeitig in die Regeneration für die Bundesliga am Samstag gehen zu können", erklärt Teamchef Kindle.

Gut gerüstet für die kommenden Aufgaben zeigte sich Fischer beim Rennen in Dierbach. Den anspruchsvollen, 4,4 Kilometer langen Kurs, galt es 20-mal zu absolvieren. Nachdem sich in den ersten Runden keine Gruppe entscheidend lösen konnte, kam es nach fünf gefahrenen Runden zur Drei-Mann-Spitzengruppe mit "Student" Florian Tenbruck. Die Gruppe bestimmte das Rennen bis fünf Kilometer vor Schluss, als mit Jonas Tenbruck und Marcel Fischer noch weitere Racing Students aufschließen konnten. Sowohl die Attacken von Florian als auch von Jonas Tenbruck fruchteten im Finale nicht und so kam es zum Sprint, in dem sich Fischer als Zweiter platzieren konnte.

Die Racing-Students-Frauen, mit Jasmin Rebmann und Dorothee Lorch, starteten beim Kriterium in Riehen in der Schweiz. Bei einem stark besetzten Feld wurde das Rennen sehr schnell gestartet. Durch etliche Prämien wurde das Tempo zusätzlich hoch gehalten. Rebmann punktete in den ersten Wertungen und wurde Vierte.