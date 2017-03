Ortenau Mädchen zeigen gekonnte Übungen

Am Sonntagmorgen lieferten sich die Lahrer Turnerinnen einen starken Konkurrenzkampf mit dem SV Waldkirch und dem TV Friesenheim um die Qualifikation zum Bezirksentscheid in Muggensturm. Für die verletzte Anna-Lena Kieninger sprang dabei Marie Rosewich ein. Außerdem verstärkte Dajana Rastenov von den Jugendtur- nerinnen­ das Team.

Am Schwebebalken, dem ersten Gerät, hatten die Mädels laut einer Vereinsmitteilung mit der Nervosität zu kämpfen, und am Reck wollten sie beim Abgang zu hoch hinaus. Jana Maier, Lea Kramer und Jana Wünsch behielten die Ruhe und steuerten wertvolle Punkte zum Mannschaftsergebnis bei. Mit gekonnten Übungen am Sprung und am Boden machten die Turnerinnen vorangegangene Patzer wieder wett. Mit dem zweiten Platz hinter dem TV Friesenheim erreichte das Lahrer Team so die Qualifikation zum Bezirksentscheid.

In der offenen Wettkampfklasse starteten Jessica Riedel, Julia Korinth, Marie-Christine Lebfromm, Jasmin Göhr und Menoa Rapp. Gesundheitlich angeschlagen, turnten Menoa Rapp und Jasmin Göhr nur zwei Geräte. Jessica Riedel erreichte am Schwebebalken mit 16,20 Punkten die zweithöchste Bewertung und turnte einen sehr gelungenen Wettkampf. Auch Julia Korinth zeigte sehr ausgereifte Übungen. Die Mannschaft wurde Vierter.

Betreut wurden die Wettkämpferinnen von Petra Ludwig. Menoa Rapp, Camille Seuve und Hanne Seuve waren als Kampfrichterinnen im Einsatz.