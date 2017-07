Ortenau "Macht Spaß, mit den Jungs zu arbeiten"

Zwei Stunden lang trainierten die Jugendlichen mit dem gebürtigen Emmendinger. Nach dem Aufwärmen standen zunächst Koordinationsübungen an. Schöngarth machte die Übungen vor. "Jungs, diese Art des Trainings ist elementar. Ihr müsst den Kopf dazu bringen, mit den Beinen zu kommunizieren und im Gegensatz dazu müssen die Beine einfach das tun, was der Kopf möchte. Handball ist viel Kopfarbeit", betonte Schöngarth. Es kam also nicht nur auf Schnelligkeit an, wenn es darum ging, die Schrittfolge exakt auszuüben. Nach dem Warmwerfen auf das Tor gab es taktische Tipps, die direkt umgesetzt wurden. Der Profi korrigierte bei Bedarf, erklärte die Fehler, die gemacht wurden.

In den Pausen zwischen den Trainingseinheiten unterhielten sich die zahlreich anwesenden Eltern und Trainer der HSG Ortenau Süd mit dem Ex-Akteur der HR Ortenau, des MT Melsungen, TuS N-Lübbecke und des SC Magdeburg. Zudem verteilte Schöngarth fleißig seine Autogrammkarten, die er mitgebracht hatte. "Es macht Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Früher habe ich ein solches Training verlost, jetzt sehe ich immer zu, wie ich zwischen den Spielen und dem Training Zeit habe. Mein Ziel ist es, in der Ortenau und im Breisgau die Jugendlichen für das Handballspielen zu begeistern und ihnen Tipps geben zu können", so der Teninger – der damit dann auch immer wieder seinen Besuch in der Heimat verbindet.