Ortenau M’Bela für Spiegler

(mw/sey/bsc). Zwei neue Personalien hat Fußball-Oberligist Offenburger FV in der Winterpause zu vermelden. Fabian Spiegler verlässt das Team von Marc Lerandy und schließt sich ab sofort dem Ligakonkurrenten Bahlinger SC an. Der 26-jährige Stürmer erzielte für den OFV in der Hinrunde dieser Saison sechs Treffer und führt damit die interne Torschützenliste an. In der vergangenen Runde hatte der 1,88 Meter große Spiegler für den Verbandsligisten SV Endingen 22-mal ins Tor getroffen. Spiegler, das vermeldet sein neuer Verein auf seiner Homepage, unterschrieb in Bahlingen zunächst einen Vertrag über anderthalb Jahre, also bis zum Ende der Spielzeit 2017/18. "Fabian ist ein schneller, torgefährlicher Stürmer, der gezeigt hat, dass er sich auch auf einem hohen Niveau durchsetzen kann", wird der sportliche Leiter des Bahlinger SC, August Zügel, auf der Vereinsseite zitiert. Spiegler passe gut ins Team und man erhoffe sich, dass die Mannschaft noch mehr Torgefahr ausstrahle. "Ich freue mich enorm auf die Herausforderung in Bahlingen", so Spiegler. "Ich kenne die Mannschaft und das Umfeld und fühle mich jetzt bereit, diesen nächsten Schritt zu gehen."