Ortenau Lokale Teams überzeugen in Altenheim

"Es laufen Bestrebungen, uns als Verein in Bereichen noch breiter aufzustellen", so Strack. Weitere Planungen sind in Vorbereitung. Der Verband steht mit aktuell rund 3500 Mitgliedern gut da, perspektivisch wird jedoch die Zukunft mit Sorge betrachtet. Bereits in den vergangenen Jahren wurde aus dem arabischen Raum versucht, mit nahezu unerschöpflichen Geldern in anderen Sportarten (zum Beispiel Fußball, Basketball, Handball) zu wildern. Das zeichnet sich auch für BJJ ab, indem versucht wird, zur europaweiten Szene einen Konkurrenzverband mit hochdotierten Veranstaltungen aufzubauen. Das könnte gelingen, fürchtet Strack: "Man darf nicht vergessen, dass den Scheichs viel größere Geldmengen zur Verfügung stehen. Für den Sport entsteht da eine echte Gefahr, die je nachdem auch die Zukunft des BJJ in Deutschland stark verändern könnte." Man werde die Entwicklung und ihre Auswirkungen auf die Szene jedenfalls genau beobachten.