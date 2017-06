Ortenau Lob für Jugendarbeit im Bezirk Ortenau

Größeren Raum beanspruchten die Klasseneinteilungen 2017/18. Im Nachwuchsbereich wurden 102 Mannschaften gemeldet (+6), wovon fünf Teams überbezirklich aktiv sind. Im Erwachsenen-Bereich starten 172 Mannschaften (-6), aufgeteilt in 124 Herren- (-7), 27 Damen- (-1) und 21 Seniorenteams (+2). 19 Mannschaften sind überbezirklich aktiv.

Informiert wurden die Vereine kurz über die neue Wettspielordnung (WSO). Dabei ist zu beachten, dass der Einsatz von Nachwuchsergänzungsspielern (NES) in höheren Klassen möglich ist. Die Einordnung in der Aufstellung muss aber entsprechend der jeweiligen TTR-Punktzahl erfolgen.

Außerdem wurde Anträgen aus Hohberg und Oberharmersbach zugestimmt, in der Damen-Kreisliga A zur neuen Saison das "Braunschweiger System" einzuführen. Damit ist auch der Einsatz von Dreiermannschaften möglich.

Im Rahmen der Ehrungen wurde Gerhard Fink (Offenburg) offiziell verabschiedet. Er hatte sich nach 23 Jahren im Vorjahr nicht mehr zur Wiederwahl als Bezirksvorsitzender gestellt. Damit war er der am längsten amtierende BV Südbadens. Stefan Schweiß würdigte Finks Vita: Er begann 1989 als Abteilungsleiter beim TuS Hofweier, wo er 1993 Sportwart wurde. Dort begann auch die BV-Karriere. 1995 wurde er Sportwart der TTSF Hohberg. Von 1999 und 2005 sowie von 2010 bis 2011 war Fink stellvertretender Verbandsvorsitzender, amtiert nun als Vizepräsident Erwachsenensport.

Einige kommende Veranstaltungen müssen indes wegen offener Hallenfragen noch abgeklärt werden. Die Bezirksmeisterschaften finden aber am 11./12. November in Meißenheim statt, der nächste Ortenauer Jugend- und ordentliche Bezirkstag am 15. Juni 2018 erneut in Fessenbach.