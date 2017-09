Ortenau Lisa Hahner beim Cape Town Marathon

"An beiden Anstiegen habe ich mich sehr gut gefühlt. Wir haben etwas das Tempo rausgenommen und bergab konnte ich es immer gut rollen lassen. Bei Kilometer 16 bin ich von hinten an die Gruppe der führenden Frauen gelaufen und lag ab dort an der zweiten Position – die erste Frau in Sichtweite. Ich war mir sicher, dass es heute ein super Rennen für mich wird", so Hahner. Nach der Halbmarathonmarke wurde es erstmals zäh, kurz vor Kilometer 25 brach Hahner zusammen. "Vom einen auf den anderen Moment versagten mir die Beine, ich lief Schlangenlinien und mir wurde schwarz vor Augen. Matthias Müller, der für mich wieder die Pace machte, konnte mich gerade noch auffangen", berichtet Hahner. Erst nach mehreren Minuten konnte die Gengenbacherin wieder aufstehen, die Enttäuschung sitzt tief: "Ich bin sehr traurig, dass ich meine Form heute nicht zeigen konnte", so Lisa Hahner.

Der Sieg bei den Männer ging in 2:10:01 Stunden an Mengstu Negewu; bei den Frauen siegte Bethelhem Moges in 2:30:22 Stunden. Insgesamt liefen über 10.000 Marathonis die Strecke und die gleiche Zahl startete beim "Peace run" über zehn Kilometer.