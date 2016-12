Ortenau Letztes Kräftemessen

In der Verbands-Jugendliga, der höchsten Klasse Südbadens, wurden bereits alle Kämpfe der Saison absolviert. Die RG Lahr J I landete am Ende auf dem zweiten Platz, hinter dem KSV Tennenbronn. Auch in der Aufbauklasse, in der die RG Lahr Jugend III ringt, ist die Saison bereits zu Ende. In dieser Liga geht es nicht um Tabellenplätze, sondern darum, den Kindern und Jugendlichen gemeinsam mit der gegnerischen Mannschaft die passenden Kontrahenten zu vermitteln, sodass man die kleinen Ringer – wie es der Name der Liga sagt – aufbaut.

Sechs Mannschaftskämpfe haben die Lahrer in der Liga absolviert. Vorstandschaft, Trainer und Ringer waren sich laut einer Vereinsmitteilung am Ende einig, dass die Aufbauliga, die in diesem Jahr im Bezirk II des Südbadischen Ringerverbands (SBRV) eingeführt wurde, "eine tolle Sache ist."

Am kommenden Samstag, 17. Dezember, findet nun der letzte Heimkampf der Saison statt. Um 18.30 Uhr ringt die RG-Lahr-Jugend II gegen die Jugend aus Eschbach, um 20 Uhr begegnen sich die RG Lahr und der SV Eschbach II in der Geroldseckerhalle in Reichenbach. Die RG Lahr hofft auf reichlich Unterstützung, zumal aufgrund der derzeitigen unklaren Situation in Deutschlands Ringerligen noch nicht genau feststeht, wie viele Mannschaften auf- und absteigen.