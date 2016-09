Ortenau Letzte Konsequenz wird vermisst

Den kommenden Gegner hat Unterharmersbachs Coach zuletzt in Ettenheim unter die Lupe genommen. Sein Urteil: "Wenn der FVE das 2:0 macht, steht Ichenheim nicht mehr auf. Klar ist aber auch, dass die SFI nun gegen uns mit breiter Brust auflaufen werden. Wir freuen uns darauf, gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer zu spielen. Es hat zudem den Reiz, dem Gegner vielleicht die erste Niederlage beibringen zu können", so Eichhorn.

Die Gastgeber treten bisher gereift auf und haben in den entscheidenden Momenten die richtige Antwort parat. "In Ettenheim war bei den SFI jede zweite Chance ein Treffer", hat Eichhorn beobachtet.

(mat). SV Haslach – FV Ettenheim (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste haben erst einen Zähler auf der Habenseite – zu wenig für die Ansprüche des jungen Teams und Trainer Hubertus Leptig. Der FVE-Coach sagt vor der Auswärtsfahrt nach Haslach: "Nach der letztlich aufgrund von vielen individuellen Fehlern verdienten Niederlage gegen Ichenheim erwartet uns ein sehr schweres Spiel gegen einen guten Gegner. Wir müssen nun endlich Ergebnisse liefern und uns in der Liga etablieren." Verzichten muss der FVE auf Michael Kovacs, Jens Enderle und Herman Wotschel.

(tom). Zeller FV – FSV Seelbach (Sonntag, 15 Uhr). Der vergangene Heimsieg über den FV Rammersweier hat die Seelbacher zunächst ins sichere Tabellen-Mittelfeld befördert. Am Sonntag wartet die Fahrt ins Harmersbachtal, wo sich die Mannschaft von Trainer Markus Lach beim Zeller FV behaupten will. Ein aus den vergangenen Jahren bestens bekannter Gegner, bei dem die Gäste unterschiedliche Erfahrungen machten. Zell, betreut von Coach Armin Gabelt, kam mittelprächtig in die Saison und steckte bereits zwei Niederlagen ein. Die im Durchschnitt sehr jungen Gastgeber können derzeit ebenso wenig komplett antreten wie Gegner Seelbach, schafften zuletzt im Derby gegen den SV Oberharmersbach ein 2:2-Remis. Lach kann mit der Ausbeute der ersten Partien insgesamt leben, auch wenn in einzelnen Bereichen weiter Luft nach oben besteht.

Personell muss Seelbachs Coach neben den bekannten Langzeitausfällen am Sonntag auch Daniel Weichert ersetzen, der sich gegen Rammersweier eine Ampelkarte einhandelte.