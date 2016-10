Ortenau Leslie Karl Gregson wird Vierter

Bei der im oberschwäbischen Golfclub Reischenhof erstmals vom baden-württembergischen und bayrischen Golfverband ausgerichteten süddeutschen Meisterschaft erzielte Leslie Karl Gregson, der auf Platz sieben der baden-württembergischen Rangliste seiner Altersgruppe steht, somit einen beachtlichen Erfolg.

Nachdem er nach der ersten Runde des über neun Löcher als Zählwettspiel ausgetragenen Turniers mit sieben über Par noch auf dem geteilten zweiten Platz lag, spielte er am zweiten Tag elf über Par. Mit insgesamt 78 Schlägen erreichte er schließlich den vierten Platz und lag dabei mit zwei Schlägen hinter dem Drittplatzierten. "Beim GC Ortenau freut man sich über den Erfolg des jungen Talents und sieht sich in den Bemühungen um die Förderung des Golfsports in der Jugendabteilung bestätigt", schreibt der GCO in einer Pressemitteilung.